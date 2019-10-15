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الرئيس الروسي: صفقة القرن مُبهمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: إنه يدعم حل الدولتين، وأنه يجب إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، مشيراً إلى أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، هو بمثابة مفتاح لحل الكثير من مشاكل المنطقة. 



وأضاف بوتين، وفق صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يجب أن نفهم ماهيتها، مضيفاً: "تفاصيل هذه المقترحات ضمن ما يسمى بصفقة القرن ما تزال مبهمة، والولايات المتحدة لم تقدمها بعد للرأي العام، سواء العالمي أو الأمريكي الداخلي أو الشرق أوسطي أو الفلسطيني، ونحن ننطلق من ضرورة تنفيذ خطة حلّ الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية"


وأشار إلى أن روسيا تعمل على تشجيع التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين، مبيناً أن بلاده اقترحت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استضافة قمة مشتركة مع الرئيس محمود عباس في موسكو، لكن ذلك لم يحدث. 




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