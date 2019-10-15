أفاد الإعلام الياباني، صباح اليوم الثلاثاء بأن حصيلة قتلى الإعصار "هاغيبيس"، الذي ضرب اليابان السبت والأحد الماضيين، ارتفعت إلى 66 قتيلا.

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وذكرت قناة "NHK" أن 15 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، إضافة 212 مصابا، فيما كانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 61 شخصا وفقدان 13.وتسبب الإعصار بفيضانات ورياح شديدة وانزلاقات للتربة في عدد من محافظات وسط البلاد، وحرمان أكثر من 133 ألف منزل من الكهرباء، و34 ألف منزل من المياه.ويشارك في عمليات البحث والإنقاذ 110 آلاف من رجال الجيش والشرطة والإطفاء والسلامة البحرية.