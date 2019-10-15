القائمة, المشتركة, تلتقي, سفراء, الاتحاد, الأوروبي‎,

التقى النائبان أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة ومنصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة ورئيس لجنة مناهضة العنف، صباح اليوم الثلاثاء سفراء الاتحاد الأوروبي في إسرائيل.وقد سبق اللقاء العام مع السفراء، اجتماع خاص للنائبين مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير عمنوئيل غويفريت.خلال اللقاء تحدث النائب أيمن عودة عن القائمة المشتركة، وحدتها، الثقة الشعبية الكبيرة التي حازت عليها، ودورها ومواقفها السياسية الأخيرة، ومحاولاتها التأثير في السياسة الاسرائيلية. كما استعرض المشهد السياسي الاسرائيلي، والتحديات التي يواجهها المجتمع العربي في ظل الخطاب العنصري والتحريضي من قبل رئيس الحكومة نتنياهو، ومحاولات إقصاء النواب العرب عن دائرة التّأثير ونزع الشرعية عن دورهم السياسي كممثلين للعرب في إسرائيل.وكذلك تحدث النائب عودة عن عجز بيني جانتس وكحول لڤان عن تقديم بديل ديمقراطي حقيقي لحكومة الليكود.النائب منصور عباس استثمر اللقاء لتسليط الضوء على أوضاع المجتمع العربي والتحديات المختلفة أمامه، خصوصًا وباء العنف والجريمة. وقدم معطيات تفصيلية ومقارنة للعنف والجريمة وأسباب ذلك، وأهمها فشل الحكومة في توفير الأمن الشخصي وإهمال الشرطة وتقاعسها عن القيام بواجباتها. كما وتحدث النائب منصور عباس عن سياسات الحكومة التمييزية في مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية وتوفير البنى التحتية والأرض والمسكن، وتأثيرها على مستويات العنف والجريمة في المجتمع العربي.وقد وعد النائب منصور عباس بتقديم تقرير كامل للاتحاد الأوروبي حول ظاهرة العنف والجريمة، وطلب دعم السفراء وتوجههم المباشر للحكومة الاسرائيلية لتحقيق مطالب المجتمع العربي بتغيير سياساتها وتحمل مسؤولياتها واتخاذ قرار بخطة حكومية شاملة للتعامل مع وباء العنف والجريمة.