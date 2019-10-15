ريم, عمران, أول, طبيبة, فلسطينية, تتخصص, بزراعة, النخاع, للأطفال, المصابين, بالسرطان,

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أصيب 3 اشخاص باصابات وصفت بالخطيرة اثر تعرضه لضربة برق خلال تواجدهم على شاطئ زيكيم...
التقى النائبان أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة ومنصور عباس رئيس القائمة العربية...
تسببت الرياح القوية التي ضربت البلاد الليلة الماضية , بسقوط شجرة ضخمة على مركبة...
ضواحي القدس – لقي الشاب محمود بشير 16 عاما من بلدة جبل المكبر والشاب محمود سعيد...
جاءنا من كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية صباح اليوم...
اليوم الثلاثاء 2019/10/15: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو...
لقي رجل يبلغ من العمر 54 عاماً مصرعه جراء تعرضه للدهس على الشارع الرئيسي في مدينة...
اصيب شاب مساء اليوم الاثنين جراء تعرضه لاطلاق نار في حي عين ابراهيم بمدينة ام...
توجه النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، برسالةٍ مُستعجلة الى وزير الأمن...
تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في التظاهرة التي...