باتت الطبيبة الفلسطينية ريم عمران أول طبيبة فلسطينية تتخصص بزراعة النخاع للأطفال المصابين بالسرطان.

ريم بسام عمران عبد اللطيف هي طبيبة فلسطينية من قرية عصيرة القبلية من مواليد العام 1984، كانت من العشرة الأوائل على فلسطين في الثانوية العامة عام 2003 في الفرع العلمي، ثم دخلت كلية الطب في جامعة النجاح الوطنية وتخرجت بتفوق وكانت الأولى على كلية الطب.وشاركت أثناء دراستها في المؤتمر الطبي الأول عام 2005 وقدمت ورقة علمية حول تضييق الشريان الأبهر، ومثلت فلسطين في المملكة المتحدة، ثم عملت بعد ذلك في مشفى المقاصد في القدس وتخصصت في طب الأطفال، واجتازت البورد الفلسطيني والأردني بنجاح، ثم سافرت مع زوجها د.إيهاب سيان العرب للسعودية وعملت معه في مشفى الحرس الوطني في الرياض لتتخصص هناك في سرطان الأطفال ولتتخصص أكثر في زراعة النخاع للأطفال المصابين بالسرطان وهو تخصص نادر وفرعي على المستوى العربي والمنطقة.هي أم لثلاثة أطفال لم يمنعوها من مواصلة الدرب، والدتها كانت قبلها من العشرة الأوائل ودرست الفيزياء ودرّستها، ووالدها كان الثاني على محافظة نابلس في الثانوية العامة، يحمل ماجستير الفيزياء من الهند ومن المتفوقين دراسيًا والمعلمين الناجحين على مستوى نابلس، كما شغل منصب رئيس مجلس بلدي عصيرة القبلية، ومن وجوه القرية وعناوينها، وكل أشقائها وشقيقاتها تخرجوا من تخصصات علمية مختلفة، نعم فهي تخرجت من عائلة تجل العلم وتقدره.