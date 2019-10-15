تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-15 14:11:43 3 اصابات خطيرة جراء ضربة برق على شاطئ زيكيم في الجنوب |  2019-10-15 13:32:52 الرئيس الروسي: صفقة القرن مُبهمة |  2019-10-15 13:20:17 اليابان: 66 قتيلا حصيلة ضحايا اعصار "هاغيبيس" |  2019-10-15 13:14:29 القائمة المشتركة تلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي‎ |  2019-10-15 11:26:51 ريم عمران أول طبيبة فلسطينية تتخصص بزراعة النخاع للأطفال المصابين بالسرطان |  2019-10-15 11:06:41 حملة في المغرب ترفض تجريم الإجهاض والخيانة الزوجية |  2019-10-15 11:02:18 أردوغان يعلن إقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية |  2019-10-15 11:00:39 الأردن يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس |  2019-10-15 10:54:19 حرائق ضخمة تجتاح وسط لبنان والسكان يفترشون الطرقات |  2019-10-15 09:08:40 الرياح تتسبب باقتلاع وسقوط شجرة على سيارة بام الفحم |  2019-10-15 09:02:26 مصرع شابين بحادث سير ذاتي شرقي مدينة العيزرية بالقدس |  2019-10-15 08:42:40 نيمار سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب ألإصابة |  2019-10-15 08:36:01 الثقب الأسود يقضي على خريطة لعبة ال Fortnite |  2019-10-15 08:29:26 حريق في مخزن المجمع التجاري سيتي مول بيركا واضرار جسيمة |  2019-10-15 08:26:51 الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزارات تركية و 3 مسؤولين بينهم وزير الدفاع |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريم عمران أول طبيبة فلسطينية تتخصص بزراعة النخاع للأطفال المصابين بالسرطان



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



باتت الطبيبة الفلسطينية  ريم عمران أول طبيبة فلسطينية تتخصص بزراعة النخاع للأطفال المصابين بالسرطان.


ريم بسام عمران عبد اللطيف هي طبيبة فلسطينية من قرية عصيرة القبلية من مواليد العام 1984، كانت من العشرة الأوائل على فلسطين في الثانوية العامة عام 2003 في الفرع العلمي، ثم دخلت كلية الطب في جامعة النجاح الوطنية وتخرجت بتفوق وكانت الأولى على كلية الطب.

 وشاركت أثناء دراستها في المؤتمر الطبي الأول عام 2005 وقدمت ورقة علمية حول تضييق الشريان الأبهر، ومثلت فلسطين في المملكة المتحدة، ثم عملت بعد ذلك في مشفى المقاصد في القدس وتخصصت في طب الأطفال، واجتازت البورد الفلسطيني والأردني بنجاح، ثم سافرت مع زوجها  د.إيهاب سيان العرب للسعودية وعملت معه في مشفى الحرس الوطني في الرياض لتتخصص هناك في سرطان الأطفال ولتتخصص أكثر في زراعة النخاع للأطفال المصابين بالسرطان وهو تخصص نادر وفرعي على المستوى العربي والمنطقة.


هي أم لثلاثة أطفال لم يمنعوها من مواصلة الدرب، والدتها كانت قبلها من العشرة الأوائل ودرست الفيزياء ودرّستها، ووالدها كان الثاني على محافظة نابلس في الثانوية العامة، يحمل ماجستير الفيزياء من الهند ومن المتفوقين دراسيًا والمعلمين الناجحين على مستوى نابلس، كما شغل منصب رئيس مجلس بلدي عصيرة القبلية، ومن وجوه القرية وعناوينها، وكل أشقائها وشقيقاتها تخرجوا من تخصصات علمية مختلفة، نعم فهي تخرجت من عائلة تجل العلم وتقدره.





كلمات متعلقة

ريم, عمران, أول, طبيبة, فلسطينية, تتخصص, بزراعة, النخاع, للأطفال, المصابين, بالسرطان,

تابعونــا

3 اصابات خطيرة جراء ضربة برق على شاطئ زيكيم في الجنوب 3 اصابات خطيرة جراء ضربة برق على شاطئ زيكيم في الجنوب 2019-10-15 | 14:11:43

أصيب 3 اشخاص باصابات وصفت بالخطيرة اثر تعرضه لضربة برق خلال تواجدهم على شاطئ زيكيم...

القائمة المشتركة تلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي‎ القائمة المشتركة تلتقي سفراء الاتحاد الأوروبي‎ 2019-10-15 | 13:14:29

التقى النائبان أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة ومنصور عباس رئيس القائمة العربية...

الرياح تتسبب باقتلاع وسقوط شجرة على سيارة بام الفحم الرياح تتسبب باقتلاع وسقوط شجرة على سيارة بام الفحم 2019-10-15 | 09:08:40

تسببت الرياح القوية التي ضربت البلاد الليلة الماضية , بسقوط شجرة ضخمة على مركبة...

مصرع شابين بحادث سير ذاتي شرقي مدينة العيزرية بالقدس مصرع شابين بحادث سير ذاتي شرقي مدينة العيزرية بالقدس 2019-10-15 | 09:02:26

ضواحي القدس – لقي الشاب محمود بشير 16 عاما من بلدة جبل المكبر والشاب محمود سعيد...

حريق في مخزن المجمع التجاري سيتي مول بيركا واضرار جسيمة حريق في مخزن المجمع التجاري سيتي مول بيركا واضرار جسيمة 2019-10-15 | 08:29:26

جاءنا من كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية صباح اليوم...

الطقس - حالة عدم استقرار جوي .. يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ويحتمل سقوط امطار الطقس - حالة عدم استقرار جوي .. يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ويحتمل سقوط امطار 2019-10-15 | 05:47:03

اليوم الثلاثاء 2019/10/15: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو...

مصرع حسام ياسين(54عاماً)جراء تعرضه للدهس في مدينة طمرة مصرع حسام ياسين(54عاماً)جراء تعرضه للدهس في مدينة طمرة 2019-10-14 | 23:31:52

لقي رجل يبلغ من العمر 54 عاماً مصرعه جراء تعرضه للدهس على الشارع الرئيسي في مدينة...

اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة 2019-10-14 | 23:27:33

اصيب شاب مساء اليوم الاثنين جراء تعرضه لاطلاق نار في حي عين ابراهيم بمدينة ام...

النائب جبارين يطالب بمعاقبة افراد الشرطة الذين اعتدوا على المشاركين بقافلة السيارات النائب جبارين يطالب بمعاقبة افراد الشرطة الذين اعتدوا على المشاركين بقافلة السيارات 2019-10-14 | 22:25:38

توجه النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، برسالةٍ مُستعجلة الى وزير الأمن...

المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في التظاهرة قبالة مركز الشرطة في الرملة المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في التظاهرة قبالة مركز الشرطة في الرملة 2019-10-14 | 18:43:05

تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في التظاهرة التي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حرائق القدس اخماد راموت ابو غوش اطفاء اخلاء بيوت تيران نشأت ملحم عملي اطلاق نار تل ابيب مسعدة الضلوه ولد شقيق المشتبه الطيبة اضراب عام التزام غضب المسجد الاقصى المبارك بلاغ كاذب طعن صفد كلية طلاب السكن الطلابي الشرطة استنفار اسعاف مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء انطلاق بدء اعمال الترميم عمالحادث دهس امرأة ام الفحم مدخل الشرطة مستشفى مدينة انتخابات كفر مندا صناديق اقتراع تصويت رئاسة مجلس محلي القرية انتخاب طه زيدان رئيسا للمجلس هدم بيت طمرة عمر ياسين اعتقال افراج احتراق سيارة شارع 1 القدس تل ابيب اطفاء اخماد حريق اندلاع خصوصيةفتيات الناصرة عيلوط اصابة حادث طرق مروع انقلاب سيارة هار يونا نتسيرت عيليت سعد خطيب عرابة يهدم بيته بنفسه مدينة قريب من الشارع مصرع عامل كابول مرشد سالم سقط عليه جسم ثقيل ورشة بنءا مدينة حيفا اسعاف شرطة مستشفىام الفحم هبوعيل مدرب استقبال جديد تعاقد مفرقعات ورود غرق سيارات ايلات مدينة امطار فيضانات مطار اسعاف شرطة تشييع جثمان نشأت ملحم قرية عرعره اليوم الاحد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com