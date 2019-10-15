ياسمين, رئيس, تظهر, بلوك, غريب.., وهكذا, سخرت, من, نفسها,

شاركت الفنانة المصرية ياسمين رئيس جمهورها بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بلوك غريب.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بشعر مجعد قصير غير مرتب، وتزينت بمكياج ترابي هادئ.ياسمين سخرت من شكلها في الصورة، حيث أرفقتها بتعليق قالت فيه: “صورتي في البطاقة لما أحاول أضحك”، مما أثار ضحكات جمهورها وأثنوا على طرافتها،وتسائلوا عن أسباب ظهورها بهذا الشكل الغريب.