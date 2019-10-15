تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-15 11:06:41 حملة في المغرب ترفض تجريم الإجهاض والخيانة الزوجية |  2019-10-15 11:02:18 أردوغان يعلن إقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية |  2019-10-15 11:00:39 الأردن يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس |  2019-10-15 10:54:19 حرائق ضخمة تجتاح وسط لبنان والسكان يفترشون الطرقات |  2019-10-15 09:08:40 الرياح تتسبب باقتلاع وسقوط شجرة على سيارة بام الفحم |  2019-10-15 09:02:26 مصرع شابين بحادث سير ذاتي شرقي مدينة العيزرية بالقدس |  2019-10-15 08:42:40 نيمار سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب ألإصابة |  2019-10-15 08:36:01 الثقب الأسود يقضي على خريطة لعبة ال Fortnite |  2019-10-15 08:29:26 حريق في مخزن المجمع التجاري سيتي مول بيركا واضرار جسيمة |  2019-10-15 08:26:51 الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزارات تركية و 3 مسؤولين بينهم وزير الدفاع |  2019-10-15 05:49:26 المأساة تتواصل.. نزوح 160 ألف بسبب العملية التركية في سوريا |  2019-10-15 05:47:03 الطقس - حالة عدم استقرار جوي .. يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ويحتمل سقوط امطار |  2019-10-14 21:49:45 دراسة تكشف رابطاً بين الفيتامينات والتوحد! |  2019-10-14 23:45:59 قرار بانسحاب جميع القوات الأمريكية من شمال سوريا |  2019-10-14 23:44:27 هازارد: لا أقرأ الصحف الإسبانية |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كيف تؤذي المبالغة بغسل اليدين صحتك؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يوصي الأطباء وخبراء الصحة دوماً بغسل اليدين بعد الخروج من الحمّام وقبل تناول الطعام، غير أن المبالغة بغسل اليدين يمكن أن تكون ضارة بالصحة.



ويقول ريتشارد جالو الرئيس المؤسس لقسم الأمراض الجلدية في جامعة كاليفورنيا "غسل اليدين كل يوم لا يقتل البكتيريا الجيدة، لكن الإفراط في غسل اليدين قد يكون ضارا".ً


وأضاف "عند ولادتك، تدخل البكتيريا المفيدة جلدك وتقيم فيه بشكل دائم، ولا تتأثر باستخدام معقم اليدين طوال اليوم والاستحمام اليومي وغسل اليدين بعد الخروج من المرحاض، ولكن المبالغة في الغسيل يمكن أن تؤدي إلى خسائر فادحة".


وأوضح جالو أن الغسيل المتكرر يمكن أن يتسبب بجفاف اليدين، وإتلاف الجلد، ثم يبدأ بمهاجمة البكتيريا الطبيعية المفيدة، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.


وأيدت الدكتورة سمر بلوكمان المختصة بالطب الباطني من جورجيا هذا الرأي حيث قالت "عندما تبالغ في غسل يديك فأنت تزيل الزيوت الصحية والبكتيريا الجيدة، التي تدافع عن الجسم ضد الأمراض".


وأضافت بلوكمان أنها تصادف في بعض الأحيان مرضى يبالغون في استخدام معقمات اليدين، إلى الدرجة التي يتشقق معها الجلد، مما يوفر طريقاً لدخول البكتيريا الضارة إلى الجسم.


وأوضحت بلوكمان أن العلامات التي تشير إلى المبالغة بغسل اليدين تشمل حكة في الجلد، وتقشر في البشرة، بالإضافة إلى ألم واحمرار.


وفي نفس الوقت، حذر الخبراء من أن استخدام المنتجات المضادة للبكتيريا بشكل مفرط ربما يكون ضاراً أيضاً، فالجراثيم والبكتيريا الموجودة على الجلد ليست جميعها ضارة، ويمكن أن تؤدي إزالة الميكروبات المفيدة إلى إضعاف جهاز المناعة مع مرور الوقت.




كلمات متعلقة

كيف, تؤذي, المبالغة, بغسل, اليدين, صحتك؟,

تابعونــا

قبل كل وجبة تناول هذه الفاكهة لتخفف وزنك قبل كل وجبة تناول هذه الفاكهة لتخفف وزنك 2019-10-15 | 08:41:54

لطالما ارتبط فقدان الوزن بالابتعاد عن الأطعمة، وتقليل الكميات المتناولة، ولكن...

سرعة المشي تكشف عن حالتك الصحية سرعة المشي تكشف عن حالتك الصحية 2019-10-14 | 14:45:01

بعيداً عن الأجهزة المتطورات والتحاليل المعقدة للتنبؤ بالأمراض.. كشفت دراسة جديدة...

العثور على علاج مرض السل في قاع البحر العثور على علاج مرض السل في قاع البحر 2019-10-14 | 11:58:19

يصاب بمرض السل سنويا أكثر من 10 ملايين شخص من سكان الأرض، بسبب عصيات كوخ، التي تقتل...

أمراض يساهم الكركم في تجنبها.. فما هي؟ أمراض يساهم الكركم في تجنبها.. فما هي؟ 2019-10-14 | 09:57:50

على مر القرون يجوب الكركم، أو ما يعرف بـ"التوابل الذهبية"، أنحاء العالم، بسبب لونه...

هل يختلف تدخين 5 سجائر عن 30 سيجارة؟ هل يختلف تدخين 5 سجائر عن 30 سيجارة؟ 2019-10-14 | 08:56:26

يعتقد بعض المدخنين أن تدخين عدد قليل من السجائر في اليوم لن يضر الصحة مثل التدخين...

خبر سار.. 7 "وجبات مبروكة" لا تسبب زيادة بالوزن خبر سار.. 7 "وجبات مبروكة" لا تسبب زيادة بالوزن 2019-10-13 | 11:58:26

ربما يبدو الأمر مستحيلًا، ولكن هناك بالفعل وجبات غذائية، يمكن أن تشبع جوع المرء...

إعادة إدخال مدخني سجائر إلكترونية للمستشفيات رغم تلقيهم العلاج إعادة إدخال مدخني سجائر إلكترونية للمستشفيات رغم تلقيهم العلاج 2019-10-13 | 09:25:40

أعيد إدخال مرضى كثيرين إلى المستشفى بعدما عولجوا سابقاً لاستخدامهم السجائر...

الأسماك تقي الصغار من الإكزيما والربو الأسماك تقي الصغار من الإكزيما والربو 2019-10-12 | 11:35:53

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن...

عارض صحي رئيس يرتبط بسرطان الأمعاء عارض صحي رئيس يرتبط بسرطان الأمعاء 2019-10-11 | 10:39:09

توجد أعراض وعلامات مبكرة للإصابة بسرطان الأمعاء يجب توخي الحذر منها وكشفها مبكرا...

السمنة المفرطة تهدد 250 مليون طفل حول العالم السمنة المفرطة تهدد 250 مليون طفل حول العالم 2019-10-11 | 08:37:29

كشف تقرير جديد أن أكثر من 250 مليون طفل ومراهق سيعانون من السمنة المفرطة بحلول عام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids جميل ابو خروب الجولان مصرع شاب مقتل حادث طرق مروع دراجة نارية جيب سيارة منطقة اسعاف شرطة شاهدوا فيديو الاجاويدحادث طرق محمد وليد جبارين مصرع وفاة الشاب شبهات ليستيريا بكتيريا حبوب ذرة شركة ميلوطال مطالبة مستهلكين اعادتها مجهولون اعمال تخريب مدرسة الزهراء جت قرية وادي عارة شرطة تحقيق اقتحام افتتاح عيادة السمنري الاولى في البلاد مستشفى الناصرة الانجليزي‎اضراب عام مدارس يشمل طمرة هدم بيت عمر ياسين ضبط طن نصف لحوم ابادة مذبوحة بصورة غير قانونية اعتقال توقيف مشتبه مدينة شفاعمروالبروفيسور حسام حايك الناصرة يجتمع يلتقي لقاء عمل بيل جيتس مايكروسوفت حرائق القدس اخماد راموت ابو غوش اطفاء اخلاء بيوت تيران الجش قرية اضاءة شجرة الميلاد مسيرة كشفية دكتور نادرة ناصر سمرة مديرة قسم معهد علم الوراثة مستشفى زيف صفد عبلين الشرطة تفتيش ملابس توصيات رفع توسع صلاحياتها سلاح جسم عبد الرحمن حنون الطيبة دهس حادث اصابة فتى مدينة سيارة مستشفى اسعاف شرطة عاصي الحلاني النجم الصنارة حديث خاص يارا مشعور المغرب مهرجان موازين اغنية اسير فلسطيني
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com