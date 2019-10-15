تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-15 11:06:41 حملة في المغرب ترفض تجريم الإجهاض والخيانة الزوجية |  2019-10-15 11:02:18 أردوغان يعلن إقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية |  2019-10-15 11:00:39 الأردن يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس |  2019-10-15 10:54:19 حرائق ضخمة تجتاح وسط لبنان والسكان يفترشون الطرقات |  2019-10-15 09:08:40 الرياح تتسبب باقتلاع وسقوط شجرة على سيارة بام الفحم |  2019-10-15 09:02:26 مصرع شابين بحادث سير ذاتي شرقي مدينة العيزرية بالقدس |  2019-10-15 08:42:40 نيمار سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب ألإصابة |  2019-10-15 08:36:01 الثقب الأسود يقضي على خريطة لعبة ال Fortnite |  2019-10-15 08:29:26 حريق في مخزن المجمع التجاري سيتي مول بيركا واضرار جسيمة |  2019-10-15 08:26:51 الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزارات تركية و 3 مسؤولين بينهم وزير الدفاع |  2019-10-15 05:49:26 المأساة تتواصل.. نزوح 160 ألف بسبب العملية التركية في سوريا |  2019-10-15 05:47:03 الطقس - حالة عدم استقرار جوي .. يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ويحتمل سقوط امطار |  2019-10-14 21:49:45 دراسة تكشف رابطاً بين الفيتامينات والتوحد! |  2019-10-14 23:45:59 قرار بانسحاب جميع القوات الأمريكية من شمال سوريا |  2019-10-14 23:44:27 هازارد: لا أقرأ الصحف الإسبانية |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الأردن يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دعا رئيس مجلس النواب الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة، برلمانات العالم إلى الضغط على حكومات بلدانهم لرفض أي توجهات ونوايا لنقل سفاراتهم إلى القدس.



اقوال الطراونة جاءت في كلمة له بأعمال الاجتماع 141 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في العاصمة الصربية بلغراد، مطالبا برلمانات العالم أيضا بالانحياز إلى حق وأصحاب الأرض، والضغط عبر حكومات بلدانهم على حكومة الاحتلال الإسرائيلي كي تكف عن طغيانها وممارساتها الوحشية في الأراضي الفلسطينية.


وأضاف: لقد برهنت التجارب أن المؤسسات والتنظيمات المنبثقة عن الأمم المتحدة، بقيت عاجزة عن تنفيذ قراراتها، ولا تملك الأثر بإلزامية قراراتها على الدول الخارجة عن إطار الشرعية الدولية وعلى رأسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، يساندها في نهجها المستمر بالتمرد والفلتان، انحيازٌ واضحٌ من الإدارة الأميركية.


ولفت إلى أن الحديث عن الإسهامات البرلمانية في تعزيز القانون الدولي والتعاون الإقليمي، مهمةٌ شاقة، لا نرى في نهايتها على المدى القريب بارقة أمل، ما دام العالم يغمض عينيه عن ممارسات  فاضحة، ويحدق في أخرى أقل أهمية وأقل ضرراً ويكيل بمكيالين، فإما أن نكون جادين في طرح الحلول والخطوات التي تضع الجميع على سكة القانون الدولي، أو لا حاجة ولا جدوى من تضييع الوقت.




كلمات متعلقة

الأردن, يدعو, برلمانات, العالم, للضغط, على, حكوماتها, لعدم, نقل, سفاراتها, للقدس,

تابعونــا

أردوغان يعلن إقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية أردوغان يعلن إقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية 2019-10-15 | 11:02:18

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، أن الجامعة العربية فقدت...

حرائق ضخمة تجتاح وسط لبنان والسكان يفترشون الطرقات حرائق ضخمة تجتاح وسط لبنان والسكان يفترشون الطرقات 2019-10-15 | 10:54:19

اندلعت حرائق ضخمة بمدينة الشوف اللبنانية فى الساعات الأولى من مساء أمس ، وأدت...

الثقب الأسود يقضي على خريطة لعبة ال Fortnite الثقب الأسود يقضي على خريطة لعبة ال Fortnite 2019-10-15 | 08:36:01

جاءت نهاية الموسم العاشر من لعبة Fortnite مفاجئة للبعض، فيبدو بأن هذه النهاية لن تكون...

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزارات تركية و 3 مسؤولين بينهم وزير الدفاع الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزارات تركية و 3 مسؤولين بينهم وزير الدفاع 2019-10-15 | 08:26:51

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين حكوميين...

المأساة تتواصل.. نزوح 160 ألف بسبب العملية التركية في سوريا المأساة تتواصل.. نزوح 160 ألف بسبب العملية التركية في سوريا 2019-10-15 | 05:49:26

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، أن العملية العسكرية التركية في...

قرار بانسحاب جميع القوات الأمريكية من شمال سوريا قرار بانسحاب جميع القوات الأمريكية من شمال سوريا 2019-10-14 | 23:45:59

كشف مصدر امريكي ان جميع القوات الامريكية في شمال سوريا تلقت أوامر بالانسحاب....

هازارد: لا أقرأ الصحف الإسبانية هازارد: لا أقرأ الصحف الإسبانية 2019-10-14 | 23:44:27

أكد البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، أنه لا يقرأ الانتقادات التي تنشرها...

علاء مبارك: والدي سيتحدث عن ذكريات حرب أكتوبر قريبا علاء مبارك: والدي سيتحدث عن ذكريات حرب أكتوبر قريبا 2019-10-14 | 14:45:36

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، صورة لوالده عبر صفحته...

فيديو .. ترامب يقلّد ملكًا عربيًا بمنتهى السخرية فيديو .. ترامب يقلّد ملكًا عربيًا بمنتهى السخرية 2019-10-14 | 14:00:41

قلّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره، لهجة أحد الملوك العرب...

الأردن يجدد مطالبته لإسرائيل بإطلاق سراح مواطنيه الأردن يجدد مطالبته لإسرائيل بإطلاق سراح مواطنيه 2019-10-14 | 08:55:36

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، استمرار جهودها الحثيثة لإطلاق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نشأت ملحم تشييع جثمان جنازة عرعره فجر اليوم تسليم سطو حارس مدرسة زراعية الرامة سرقة مال سلاح غاز فلفل الشرطة التحقيق بث مباشر آرسنال توتنهام مباراة دوري انجليزي الدكتور إياد جهشان مدير قسم النساء في المستشفى الفرنسيليلة القدر السابع العشرين مسجد الاقصى المبارك القدس صلاة يحيون ام الفحم تظاهرة المسجد الاقصى ممتلكات سرقة اقتحام بقالة دكان طمرة مدينة سجائر شرطة تحقيق افطار تسامح محبة بين الاديان الطوائف رمضان دير حنا قرية مشاركة واسعة جمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات مصرع شخص اصابة اطلاق نار على مقهى مدينة نهاريا مثقال زيدان مواجهات اعتقال الشاب كفرمندا التحقيق مواجهات التحريض خالد خلايلة احتفال زفاف شاركة واسعة لاعب سخنين كابتن بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشمانشستر سيتيوست بروميتش ألبيونالدوري الانجليزيمشاهدة مانشستر سيتي مباشر مشاهدة وستاعتقال مشتبه شاب الناصرة اطلاق نار سيارة بيت كفار هحوريش المحكمة الشرطة 6 اشهر وفاته أمين شعبان سائق سيارة الاجرة من اللد نل ابيب تلد طفل مولود
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com