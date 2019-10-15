حرائق, ضخمة, تجتاح, وسط, لبنان, والسكان, يفترشون, الطرقات,

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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، أن الجامعة العربية فقدت...
دعا رئيس مجلس النواب الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة،...
جاءت نهاية الموسم العاشر من لعبة Fortnite مفاجئة للبعض، فيبدو بأن هذه النهاية لن تكون...
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على وزارتين تركيتين و3 مسؤولين حكوميين...
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، أن العملية العسكرية التركية في...
كشف مصدر امريكي ان جميع القوات الامريكية في شمال سوريا تلقت أوامر بالانسحاب....
أكد البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، أنه لا يقرأ الانتقادات التي تنشرها...
نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، صورة لوالده عبر صفحته...
قلّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره، لهجة أحد الملوك العرب...
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، استمرار جهودها الحثيثة لإطلاق...