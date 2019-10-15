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حرائق ضخمة تجتاح وسط لبنان والسكان يفترشون الطرقات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اندلعت حرائق ضخمة  بمدينة الشوف اللبنانية فى الساعات الأولى من مساء أمس ، وأدت النيران التى وصلت إلى منازل  السكان  وبعض محطات الوقود الموجودة على الطريق السريع فى المنطقة إلى حركة نزوح كبيرة من البعض وإضطر البعض الأخر إلى إفتراش الطرقات.





وقامت وحدات الوقاية من الحرائق اللبنانية بتوجيه نداء إستغاثة لجميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها الجيش اللبناني وأمن الدولة و الأمن العام والأمن الداخلى.




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