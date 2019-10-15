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الرياح تتسبب باقتلاع وسقوط شجرة على سيارة بام الفحم



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تسببت  الرياح القوية التي ضربت البلاد الليلة الماضية , بسقوط  شجرة ضخمة على مركبة مركزنة في حي المحاجنة بمدينة ام الفحم , وذلك في ساعات ما بعد منتصف الليلة الماضية . 



واسفر الحادث عن اضرار دون اصابات .




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