الرياح, تتسبب, باقتلاع, وسقوط, شجرة, على, سيارة, بام, الفحم,

واسفر الحادث عن اضرار دون اصابات .

تسببت الرياح القوية التي ضربت البلاد الليلة الماضية , بسقوط شجرة ضخمة على مركبة مركزنة في حي المحاجنة بمدينة ام الفحم , وذلك في ساعات ما بعد منتصف الليلة الماضية .

تابعونــا

مصرع شابين بحادث سير ذاتي شرقي مدينة العيزرية بالقدس 2019-10-15 | 09:02:26 ضواحي القدس – لقي الشاب محمود بشير 16 عاما من بلدة جبل المكبر والشاب محمود سعيد...

حريق في مخزن المجمع التجاري سيتي مول بيركا واضرار جسيمة 2019-10-15 | 08:29:26 جاءنا من كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية صباح اليوم...

الطقس - حالة عدم استقرار جوي .. يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ويحتمل سقوط امطار 2019-10-15 | 05:47:03 اليوم الثلاثاء 2019/10/15: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو...

مصرع حسام ياسين(54عاماً)جراء تعرضه للدهس في مدينة طمرة 2019-10-14 | 23:31:52 لقي رجل يبلغ من العمر 54 عاماً مصرعه جراء تعرضه للدهس على الشارع الرئيسي في مدينة...

اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة 2019-10-14 | 23:27:33 اصيب شاب مساء اليوم الاثنين جراء تعرضه لاطلاق نار في حي عين ابراهيم بمدينة ام...

النائب جبارين يطالب بمعاقبة افراد الشرطة الذين اعتدوا على المشاركين بقافلة السيارات 2019-10-14 | 22:25:38 توجه النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، برسالةٍ مُستعجلة الى وزير الأمن...

المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في التظاهرة قبالة مركز الشرطة في الرملة 2019-10-14 | 18:43:05 تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في التظاهرة التي...

انفجار اسطوانات غاز في محددة بيافة الناصرة 2019-10-14 | 18:27:11 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئء:"يافة الناصره .حريق بين المنازل في...

تخليص عامل سقط في ورشة بناء في نهاريا 2019-10-14 | 18:25:18 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر ان طواقم اطفاء وانقاذ تعمل...