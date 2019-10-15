مصرع, شابين, بحادث, سير, ذاتي, شرقي, مدينة, العيزرية, بالقدس,

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تسببت الرياح القوية التي ضربت البلاد الليلة الماضية , بسقوط شجرة ضخمة على مركبة...
جاءنا من كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية صباح اليوم...
اليوم الثلاثاء 2019/10/15: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو...
لقي رجل يبلغ من العمر 54 عاماً مصرعه جراء تعرضه للدهس على الشارع الرئيسي في مدينة...
اصيب شاب مساء اليوم الاثنين جراء تعرضه لاطلاق نار في حي عين ابراهيم بمدينة ام...
توجه النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، برسالةٍ مُستعجلة الى وزير الأمن...
تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في التظاهرة التي...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئء:"يافة الناصره .حريق بين المنازل في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر ان طواقم اطفاء وانقاذ تعمل...
اصيب شاب يبلغ من العمر 43 عاماً من سكان مدينة ام الفحم جراء تعرضه لاطلاق نار في...