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مصرع شابين بحادث سير ذاتي شرقي مدينة العيزرية بالقدس



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



ضواحي القدس – لقي الشاب محمود بشير 16 عاما من بلدة جبل المكبر والشاب محمود سعيد مشاهرة 16 عاما من بلدة الشيخ سعد مصرعهما مساء الاثنين بحادث سير ذاتي وقع بالقرب من دوار تجمع عرب الجهالين شرقي مدينة العيزرية جنوب شرق القدس .



وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، ان مركز شرطة جنوب شرق القدس تلقى معلومات تفيد بوقوع حادث سير ذاتي بالقرب من دوار تجمع عرب الجهالين اثر انقلاب مركبة يستقلها شخصين في منحدر، على الفور تم ابلاغ الاسعاف وتوجه خبراء الحوادث والدفاع المدني للمكان، وتبين بان سائق المركبة فقد السيطرة على المركبة مما ادى الى انقلابها عدة مرات، ونتيجة لإصابتهما البليغة اعلن وفاتهما فور وقوع الحادث .واكد ارزيقات، بأن خبراء الحوادث بشرطة ضواحي القدس باشروا التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.




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