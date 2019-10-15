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مشهد يحبس الانفاس للبرق والرعد في ساحات الأقصى المبارك
2019-10-15 08:58:48
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مشهد يحبس الانفاس للبرق والرعد في ساحات الأقصى المبارك
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