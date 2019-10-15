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هل تكون نهاية العالم في عام 2060؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عثر على رسالة تشير إلى تاريخ 2060 من قبل بعض ​العلماء​، في أرشيف مؤلف الفيزياء الكلاسيكية العالم ​إسحاق نويتن​، على أنه نهاية العالم.



وفي أبحاثه عن اللاهوت في نهاية حياته يتحدث نويتن عن نهاية العالم، وقد إقترح في كتاباته أن نهاية العالم لن تحدث قبل عام 2060، حيث وجد ذلك في إحدى الرسائل بين الوثائق الأرشيفية للعالم، وفق موقع "وان".


لكن هناك بعض العلماء ممن يشككون بصحتها ويعتبرونها وهمية، ويدعون أن العالم إسحاق نيوتن لم يتكلم عن نهاية العالم أبداً.




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