لطيفة, التونسية, تكشف, سبب, عدم, إنجابها,

أكدت الفنانة ​لطيفة التونسية​ أنها ليست نادمة على عدم الإنجاب، وقالت: "لست نادمة، لأن إنجاب الأطفال مسؤولية، وأنا لست قادرة على تحمل هذه المسؤولية، فليس من السهل إنجاب الأطفال والعمل على تربيتهم بالشكل الصحيح، بخاصة أني شخصية ذات طباع تعيش على التفاصيل الدقيقة في الحياة وأخاف من أي مكروه".

وتابعت لطيفة في مقابلة مع مجلة سيدتي :"هذه الطباع قد ترهقني في تربية أولادي، الحمد لله ربي أعطاني الصحة والنجاح، يكفيني حضن والدتي، أمي اليوم هي طفلتي وهي ابنتي، أنا كنت ابنتها في الماضي وهي ابنتي اليوم، لقد قدمت أغنية في عيد الأم (زمان أنا كنت بنتك ودلوقتي إنت بنتي)، أهم شيء عندي هو رب العالمين ثم أمي ثم بلدي".