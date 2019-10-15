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نيمار سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب ألإصابة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي ، ان أغلى لاعب في العالم، البرازيلي نيمار، سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب إصابة عانى منها خلال مباراة ودية بين منتخب بلاده ونيجيريا الأحد.



وأوضح نادي العاصمة الفرنسية أن الفحوص التي أجراها اللاعب بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في سنغافورة، واضطر لمغادرتها في الدقيقة 12، أظهرت أنه يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر.


وبتلك الإصابة سيغيب النجم البرازيلي عن قمة الدوري الفرنسي بين مرسيليا وسان جرمان نهاية الشهر الحالي، كما من المحتمل أن يغيب عن مواجهة فريقه أمام ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا في نوفمبر.


وخرج نيمار بعد 10 دقائق فقط من مشاركته بمياراة منتخب بلاده الودية أمام نيجيريا الأحد، بعد أن شعر بآلام في الفخذ.


وعانى نيمار من الإصابات كثيرا الموسم الماضي، مما أبعده عن الأدوار الحاسمة بدوري أبطال أوروبا، والمشاركة ببيطولة كوبا أميركا التي أقيمت في بلاده.




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