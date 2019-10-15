تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-15 11:06:41 حملة في المغرب ترفض تجريم الإجهاض والخيانة الزوجية |  2019-10-15 11:02:18 أردوغان يعلن إقامة منطقة آمنة داخل الأراضي السورية |  2019-10-15 11:00:39 الأردن يدعو برلمانات العالم للضغط على حكوماتها لعدم نقل سفاراتها للقدس |  2019-10-15 10:54:19 حرائق ضخمة تجتاح وسط لبنان والسكان يفترشون الطرقات |  2019-10-15 09:08:40 الرياح تتسبب باقتلاع وسقوط شجرة على سيارة بام الفحم |  2019-10-15 09:02:26 مصرع شابين بحادث سير ذاتي شرقي مدينة العيزرية بالقدس |  2019-10-15 08:42:40 نيمار سيغيب عن الملاعب لأربعة أسابيع بسبب ألإصابة |  2019-10-15 08:36:01 الثقب الأسود يقضي على خريطة لعبة ال Fortnite |  2019-10-15 08:29:26 حريق في مخزن المجمع التجاري سيتي مول بيركا واضرار جسيمة |  2019-10-15 08:26:51 الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على وزارات تركية و 3 مسؤولين بينهم وزير الدفاع |  2019-10-15 05:49:26 المأساة تتواصل.. نزوح 160 ألف بسبب العملية التركية في سوريا |  2019-10-15 05:47:03 الطقس - حالة عدم استقرار جوي .. يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ويحتمل سقوط امطار |  2019-10-14 21:49:45 دراسة تكشف رابطاً بين الفيتامينات والتوحد! |  2019-10-14 23:45:59 قرار بانسحاب جميع القوات الأمريكية من شمال سوريا |  2019-10-14 23:44:27 هازارد: لا أقرأ الصحف الإسبانية |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قبل كل وجبة تناول هذه الفاكهة لتخفف وزنك



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 لطالما ارتبط فقدان الوزن بالابتعاد عن الأطعمة، وتقليل الكميات المتناولة، ولكن دراسة جديدة أكدت أن إضافة أحد الأطعمة سيساعد على خسارة الوزن.



وأظهرت دراسة متعلقة بالنظام الغذائي إلى أن تناول نصف فاكهة جريب فروت قبل كل وجبة، سينتج عنه انخفاض الوزن بنهاية العام، وفقا لموقع "ريد" الصحي.


وكشفت الدراسة أن كل المشاركين فيها الذين تناولوا نصف ثمرة غريب فروت قبل كل وجبة، انخفض وزنهم بمعدل 1.6 كغ في غضون 3 أشهر، وهو ما يعادل 6.3 كغ سنويا.


وبالرغم من أن الفاكهة نفسها لا تحرق الدهون، لكنها تمتلك نسبة عالية جدا من المياه، مما يجعلك تشعر بالشبع، وتسرع عملية الهضم.


وتعد ثمرة الغريب فروت من الفواكه الغنية بالفيتامين سي، كما تحتوي على البكتين، وهو أحد أشكال الألياف القابلة للذوبان، والتي تعمل على إبطاء تطور تصلب الشرايين.


وبالإضافة للدراسة، ينصح خبراء تغذية بأن يبدأ الشخص يومه بتناول ثمرة جريب فروت، بسبب فوائدها التي ستعود عليه طوال اليوم.




كلمات متعلقة

قبل, كل, وجبة, تناول, هذه, الفاكهة, لتخفف, وزنك,

تابعونــا

كيف تؤذي المبالغة بغسل اليدين صحتك؟ كيف تؤذي المبالغة بغسل اليدين صحتك؟ 2019-10-15 | 11:04:00

يوصي الأطباء وخبراء الصحة دوماً بغسل اليدين بعد الخروج من الحمّام وقبل تناول...

سرعة المشي تكشف عن حالتك الصحية سرعة المشي تكشف عن حالتك الصحية 2019-10-14 | 14:45:01

بعيداً عن الأجهزة المتطورات والتحاليل المعقدة للتنبؤ بالأمراض.. كشفت دراسة جديدة...

العثور على علاج مرض السل في قاع البحر العثور على علاج مرض السل في قاع البحر 2019-10-14 | 11:58:19

يصاب بمرض السل سنويا أكثر من 10 ملايين شخص من سكان الأرض، بسبب عصيات كوخ، التي تقتل...

أمراض يساهم الكركم في تجنبها.. فما هي؟ أمراض يساهم الكركم في تجنبها.. فما هي؟ 2019-10-14 | 09:57:50

على مر القرون يجوب الكركم، أو ما يعرف بـ"التوابل الذهبية"، أنحاء العالم، بسبب لونه...

هل يختلف تدخين 5 سجائر عن 30 سيجارة؟ هل يختلف تدخين 5 سجائر عن 30 سيجارة؟ 2019-10-14 | 08:56:26

يعتقد بعض المدخنين أن تدخين عدد قليل من السجائر في اليوم لن يضر الصحة مثل التدخين...

خبر سار.. 7 "وجبات مبروكة" لا تسبب زيادة بالوزن خبر سار.. 7 "وجبات مبروكة" لا تسبب زيادة بالوزن 2019-10-13 | 11:58:26

ربما يبدو الأمر مستحيلًا، ولكن هناك بالفعل وجبات غذائية، يمكن أن تشبع جوع المرء...

إعادة إدخال مدخني سجائر إلكترونية للمستشفيات رغم تلقيهم العلاج إعادة إدخال مدخني سجائر إلكترونية للمستشفيات رغم تلقيهم العلاج 2019-10-13 | 09:25:40

أعيد إدخال مرضى كثيرين إلى المستشفى بعدما عولجوا سابقاً لاستخدامهم السجائر...

الأسماك تقي الصغار من الإكزيما والربو الأسماك تقي الصغار من الإكزيما والربو 2019-10-12 | 11:35:53

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بالجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا أن...

عارض صحي رئيس يرتبط بسرطان الأمعاء عارض صحي رئيس يرتبط بسرطان الأمعاء 2019-10-11 | 10:39:09

توجد أعراض وعلامات مبكرة للإصابة بسرطان الأمعاء يجب توخي الحذر منها وكشفها مبكرا...

السمنة المفرطة تهدد 250 مليون طفل حول العالم السمنة المفرطة تهدد 250 مليون طفل حول العالم 2019-10-11 | 08:37:29

كشف تقرير جديد أن أكثر من 250 مليون طفل ومراهق سيعانون من السمنة المفرطة بحلول عام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفركنا مواجهات حرق اطارات اغلاق شارع شرطة شفيق كبها كفر قرع لا تقتلوه مرتين تظاهرة مطالبة محاكمة القتله المجرمين المغني الفنان عامان قسم مبنى الشؤون الاجتماعية بلدية ام الفحم رصاص وابل شرطة تحقيق اضرار دون اصابات امطار تغمر غرق سيارات شوارع مياه مركز البلاد حريق هائل مدرسة الرازي الناصرة اخلاء طلاب اشواك اطفاء اخماد نار دخان كثيف الشيخ سمير عاصي امام مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء طفل رضيع تسمم شقيب السلام أدوية خطأ نقله مستشفى النقب الجنوب اسعاف اضراب مدارس ثانوية الثلاثاء لجنة منظمة المعلين الغاء الرحلات اضراب ممتحني السياقة معتمرون عرابة رحلة معاناة تعب انتظار lh[توصيل الكهرباء ايصال كنيسة اقرث المهجرة مد خط بدء اسراء عابد الناصرة طعن العفولة تمديد اعتقال سكين نزيه خطيب جيب سيارة احتراق اضرام النار شيكات حوالات الشرطة تحقق فجر يوم الجمعة الساعة الثانية فجرا بدء العمل التوقيت الصيفي تحريك عقارب للامام واحدة احتراق سيارة ام الفحم الشرطة تحقق اضرار جسيمة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com