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الثقب الأسود يقضي على خريطة لعبة ال Fortnite



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



جاءت نهاية الموسم العاشر من لعبة Fortnite مفاجئة للبعض، فيبدو بأن هذه النهاية لن تكون كغيرها من النهايات وإنما ستقضي على كامل خريطة اللعبة، وقد اتضح ذلك من خلال الفيديو الذي تم بثه بعد أن رأينا أن خريطة اللعبة ابتلعها ما يشبه الثقب الأسود.



وجاء ذلك بعد أن قام المخلوق الفضائي الغامض Visitor الذي وصل لعالم اللعبة بنهاية الموسم الثالث العام الماضي، بوضع منصة صواريخ في Dusty Depot وبعد إطلاقه وحدوث الانفجار بسماء فورتنايت بدأت تنهمر الصواريخ بكثرة على كامل عالم اللعبة.



كما يبدو بأن هناك شيء ما بدأ المطور يلمح له يخص تفاصيل ما سيحل باللعبة في الفصل الثاني، حيث اكتشف البعض تواجد لعبة مصغرة كلاسيكية يمكن لكم تفعيلها عبر ضغط مجموعة من الأزرار وق ترتيب معين كالتالي..



هذه اللعبة عبارة عن طائرة على شكل قطعة بيتزا نطلق من خلالها النار على أطباق تتساقط من الفضاء علينا، هذا ربما يكون تلميح لما ينتظرنا من جديد في هذه اللعبة.



وكانت شائعات سابقة قد تحدثت عن وجود دلائل تشير لإمكانية تقديم خريطة جديدة أو على الأقل بأن الخريطة الحالية ستشهد تغييرات ضخمة جداً حيث تم اكتشاف اسماء العديد من المناطق الجديدة باللعبة مثل Weeping Woods. 


يأتي هذا في الوقت الذي تحدث فيه آخرون عن قدوم حدث يدعى  “The End” والذي ربما ينهي الخريطة الحالية.


أما حالياً فلا يوجد سوى شاشة سوداء مع ضوء يسطع بالمنتصف بانتظار تفاصيل توضح ما هي التغييرات التي ستحل بالعالم مع أنباء عن انطلاق Fortnite Chapter 2.


تصوير - afp




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