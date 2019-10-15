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فعاليات عن سكّريّ الأطفال في مدرسة بيت الحكمة الناصرة



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استضافت مدرسة "بيت الحكمة الثّانويّة" في النّاصرة مجموعة من متطوعات جمعيّة "الشّجعان" وهي أوّل وأكبر جمعيّة عربيّة للسكّريين من النوع الأول (سكّريّ الأطفال) في البلاد.



هدف اللقاء إلى رفع مستوى الوعي لدى شريحة طلاب العواشر في المدرسة حول الأنواع المختلفة من  السكّريّ وكيفيّة التعامل مع السكّريّن بحالة إرتفاع أو انخفاض نسبة السكّريّ لديهم. حيث قامت متطوعات "الشّجعان" بعرض العوارض والمسبّبات والبدائل لحالة السكّريّ. كما وعرضن الأدوات التي يستخدمها السكّريين يوميًا بهدف متابعة نسبة السكّر في الدّم.  


بالإضافة إلى ذلك استمع طلابنا لقصص المتطوعات الشّخصيّة منذ تشخيصهن بالمرض وحتى انضمامهن للجمعيّة بهدف مساعدة الأطفال السكّريين ودعم عائلاتهم للمحافظة على نمط حياة صحيّ ومتوازن.


من الجدير ذكره أن الطالبة لينا عدنان من صف الحادي عشر هي من بادرت إلى هذه الزيارة إلى مدرستها بصفتها سكّريّة ومتطوعة في الجمعيّة رغبة منها بكشف زملائها على عالم السكّريّن  وتجنيد المزيد من المتطوعات والمتطوعين ضمن برنامج التّداخل الاجتماعيّ.




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