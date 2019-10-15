حريق, في, مخزن, المجمع, التجاري, سيتي, مول, بيركا, واضرار, جسيمة,

جاءنا من كايد ظاهر الناطق بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية صباح اليوم الثلاثاء :" ٧ طواقم اطفاء وانقاذ عملت فجر اليوم الثلاثاء على اخماد حريق شب قي "كنيون" سيتي مول ببلدة يركا .طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق شب في كومة من الاخشاب والكراتين خارج الكنيون وانتشرت النيران الى مخزن المجمع التجاري .الطواقم عملت على اخماد الحريق ومنع انتشاره داخل المجمع الى جانب اخراج الدخان الكثيف.لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق.

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