الخزانة, الأمريكية, تفرض, عقوبات, على, وزارات, تركية, و, 3, مسؤولين, بينهم, وزير, الدفاع,

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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، أن الجامعة العربية فقدت...
دعا رئيس مجلس النواب الأردني رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة،...
اندلعت حرائق ضخمة بمدينة الشوف اللبنانية فى الساعات الأولى من مساء أمس ، وأدت...
جاءت نهاية الموسم العاشر من لعبة Fortnite مفاجئة للبعض، فيبدو بأن هذه النهاية لن تكون...
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، أن العملية العسكرية التركية في...
كشف مصدر امريكي ان جميع القوات الامريكية في شمال سوريا تلقت أوامر بالانسحاب....
أكد البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، أنه لا يقرأ الانتقادات التي تنشرها...
نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، صورة لوالده عبر صفحته...
قلّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره، لهجة أحد الملوك العرب...
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، استمرار جهودها الحثيثة لإطلاق...