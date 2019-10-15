المأساة, تتواصل.., نزوح, 160, ألف, بسبب, العملية, التركية, في, سوريا,

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كشف مصدر امريكي ان جميع القوات الامريكية في شمال سوريا تلقت أوامر بالانسحاب....
أكد البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، أنه لا يقرأ الانتقادات التي تنشرها...
نشر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، صورة لوالده عبر صفحته...
قلّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره، لهجة أحد الملوك العرب...
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، استمرار جهودها الحثيثة لإطلاق...
عبر أستاذ القانون الدولي، قيس سعيد (61 عامًا)، الدور الثاني لانتخابات الرئاسة...
أعلن التلفزيون الرسمي التونسي، نقلا عن شركة "سيجما" لاستطلاعات الرأي، فوز قيس...
قال الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي إن انتهاء الحرب في اليمن يمكن أن يكون له...
دخلت العملية العسكرية التركية ضد وحدات حماية الشعب الكردي في شمال شرق سوريا يومها...
وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأزمة الراهنة بأنها "أسوأ أزمة...