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المأساة تتواصل.. نزوح 160 ألف بسبب العملية التركية في سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، أن العملية العسكرية التركية في سوريا أدت إلى نزوح 160 ألف شخص، داعيا إلى "خفض فوري للتصعيد".



وأعرب غوتيريش في البيان عن "قلقه البالغ" من تصاعد الوضع في شمال سوريا.


ودعا إلى "خفض فوري للتصعيد وحض كل الأطراف على حل خلافاتها بشكل سلمي"، مطالبا إياها كذلك بممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" وتجنيب المدنيين تداعيات الأعمال القتالية، وفق ما نقلت "فرانس برس".




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