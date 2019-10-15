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الطقس - حالة عدم استقرار جوي .. يكون الجو حارا الى شديد الحرارة ويحتمل سقوط امطار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الثلاثاء 2019/10/15: يستمر تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو حارا الى شديد الحرارة وجافا ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح شرقية الى جنولبة شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الأربعاء 2019/10/16: يكون الجو حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية ويحتمل سقوط امطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الخميس 2019/10/17: يكون الجو حارا نسبيا الى حار، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة، وتشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة يومي الثلاثاء والأربعاء خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية .




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