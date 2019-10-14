الافراج, عن, محافظ, القدس, وأمين, سر, حركة, فتح,

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أكد محافظ القدس عدنان غيث، على عروبة المدينة المقدسة، وعلى إسلامية المسجد الأقصى...
قال الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، ردا على مطالبة منسق اعمال...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان اسرائيل أعلنت اليوم الأحد، عن اعتزامها بناء 251...
لقي طفلان مصرعهما مساء اليوم الثلاثاء اثر سقوطهما في حفرة بمدينة الزهراء وسط قطاع...
سلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو...
خط مستوطنون، فجر اليوم الاحد، شعارات عنصرية واعطبوا اطارات 13 مركبة في قرية قيرة...
دوت صافرات الانذار في مستوطنات"غلاف غزة"، مساء الجمعة، تزامنا مع سماع اصوات...
في إطار النجاح الباهر على مستوى المنطقة، والذي حققه برنامج الماجستير في الدراسات...
أصيب 12 مواطنا، اليوم الاثنين، بجروح جراء حادث سير وقع في ميدان الشهداء وسط...
اكد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وقوف الفصائل التام والكامل مع...