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الافراج عن محافظ القدس وأمين سر حركة فتح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



-قررت المحكمة ، مساء اليوم الثلاثاء، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، بالتوقيع على كفالة مالية قيمتها 5 الآف شيكل.واعتقلت تاقوات غيث ومطور، فجر اليوم، بعد اقتحام منزليهما في المدينة.
الافراج عن محافظ القدس وأمين سر حركة فتح




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