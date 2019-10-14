تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-14 21:49:45 دراسة تكشف رابطاً بين الفيتامينات والتوحد! |  2019-10-14 23:45:59 قرار بانسحاب جميع القوات الأمريكية من شمال سوريا |  2019-10-14 23:44:27 هازارد: لا أقرأ الصحف الإسبانية |  2019-10-14 22:39:27 اسرائيل توجه دعوة رسمية للمنتخب السعودي |  2019-10-14 23:31:52 مصرع حسام ياسين(54عاماً)جراء تعرضه للدهس في مدينة طمرة |  2019-10-14 23:27:33 اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة |  2019-10-14 22:25:38 النائب جبارين يطالب بمعاقبة افراد الشرطة الذين اعتدوا على المشاركين بقافلة السيارات |  2019-10-14 18:43:05 المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في التظاهرة غدا قبالة مركز الشرطة في الرملة |  2019-10-14 18:27:11 انفجار اسطوانات غاز في محددة بيافة الناصرة |  2019-10-14 18:25:18 تخليص عامل سقط في ورشة بناء في نهاريا |  2019-10-14 18:20:50 اصابة شاب من ام الفحم باطلاق نار في الطيبة |  2019-10-14 18:16:51 مصرع شابين في حادث طرق قرب العيزرية |  2019-10-14 14:45:36 علاء مبارك: والدي سيتحدث عن ذكريات حرب أكتوبر قريبا |  2019-10-14 14:45:52 المدرسة الابتدائية " د " في طرعان تنظم وقفة احتجاجية بعد اقتحام وتخريب غرفة مديرة المدرسة |  2019-10-14 13:56:32 المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون |

الرئيسية | صحة ومرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دراسة تكشف رابطاً بين الفيتامينات والتوحد!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة طبية تحليلية أن تناول الأطفال المصابين بالتوحد مكملات غذائية غنية بالفيتامينات والأحماض الدهنية أوميغا3 قد يقلل لديهم أعراض المرض.

وحلل باحثون بيانات من 27 دراسة تجريبية، شملت في الإجمال 1028 طفلا مصابا باضطراب التوحد. وقسم الباحثون المشاركين لمجموعات عشوائية لتناول مكملات غذائية متنوعة بما يشمل الفيتامينات وأوميغا3 أو تناول دواء وهمي.
وخلص الباحثون في الدراسة التي نشرت في دورية (بيدياتركس) إلى أن المكملات الغذائية المحتوية على الفيتامينات وأوميغا3 كانت أكثر فاعلية في تحسين الكثير من أعراض المرض.
مهارات اللغة والتفاعل الاجتماعيوأضافوا أن هذا التأثير تباين في الدراسات المختلفة، لكنه شمل تحسن مهارات اللغة والتفاعل الاجتماعي والانتباه والنوم والتواصل وتقليل تكرار السلوك وسرعة الانفعال.
وقال الدكتور ديفيد فراغواس أبرز باحثي الدراسة والباحث في مستشفى غريغوريو مارانيون العام وجامعة كمبلوتنسي بمدريد: "تشير تلك النتائج إلى أن بعض التدخل في الحمية الغذائية قد يكون له دور في إدارة علاج بعض الأعراض المتعلقة بخلل الوظائف لدى المصابين بالتوحد".
وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن تحليلهم اعتمد على بيانات دراسات تجريبية محكمة، لكنها اختبرت أنواعا مختلفة من المكملات. كما تنوعت طرق قياس النتائج مما منع دراستهم من الخروج بنتيجة حاسمة عن نوع وكمية المكملات المناسبة للأطفال المصابين بالتوحد.
وقال فراغواس عبر البريد الإلكتروني "الآليات الأساسية التي تقوم عليها الفاعلية المحتملة للتدخل بالنظام الغذائي في أعراض التوحد غير معروفة... ودراستنا لا تجيب على هذا السؤال المهم والأبحاث الموجودة لم تصل لنتيجة حاسمة".

ووفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يصاب طفل من بين 59 تقريبا بالتوحد. وعادة يتم تشخيص الإصابة بالمرض لدى الأولاد أكثر من البنات.
تطبيق سابق لأوانهوعلى الرغم من أن الدراسة الحالية أظهرت أن المكملات الغذائية تلك تساعد فيما يبدو الأطفال المصابين، إلا أن فراغواس اعترف بأن من السابق لأوانه توصية الآباء بالبدء في إعطائها لأطفالهم.
وتقول أكاديمية التغذية وعلم النظم الغذائية إن ما يعقد الأمور بالنسبة للأطفال المصابين بالتوحد هو أن الكثير منهم يعانون من مشكلات متعلقة بالطعام أيضاً، إذ قد يكون لديهم حساسية عالية لمذاق ورائحة ولون وملمس بعض الأطعمة أو يأكلون أنواعاً مختارة فقط، كما قد تؤثر بعد الأدوية على شهيتهم.
وتنصح الأكاديمية بزيارة الأطفال المصابين بالتوحد لخبير تغذية متخصص قبل اتباع أي حمية للتأكد من حصولهم على كل العناصر الغذائية والسعرات التي يحتاجونها لنموهم.
دراسة تكشف رابطاً بين الفيتامينات والتوحد!




كلمات متعلقة

دراسة, تكشف, رابطاً, بين, الفيتامينات, والتوحد!,

تابعونــا

بعض سلوكيات الأطفال الغذائية قد تكون مؤشراً على التوحد بعض سلوكيات الأطفال الغذائية قد تكون مؤشراً على التوحد 2019-07-14 | 06:59:51

أفادت دراسة أميركية حديثة أن سلوكيات الأطفال غير المعتادة في الأكل قد تكون مؤشراً...

نتيجة تعاكس السائد.. الإفراط في النوم قد يضر أيضاً نتيجة تعاكس السائد.. الإفراط في النوم قد يضر أيضاً 2019-05-28 | 22:04:25

يعلم كثير منا أن النوم لمدة 5 ساعات فقط كل ليلة يسبب مشاكل تتعلق بالذاكرة، لكن...

دواء شائع لعلاج الأمراض المعوية قد يسبب السرطان دواء شائع لعلاج الأمراض المعوية قد يسبب السرطان 2018-09-14 | 13:20:55

اكتشف علماء من جامعتي دندي والملكة ماريا ومعهد سينغر، ضررا كبيرا لدواء شائع لعلاج...

أحلامك تكشف عن صحتك العقلية وراحة بالك أحلامك تكشف عن صحتك العقلية وراحة بالك 2018-08-26 | 18:15:34

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتمتعون براحة البال في حالة اليقظة لديهم أحلام...

روسيا.. بدء اختبار مستحضر "نووي" لعلاج سرطان الكبد روسيا.. بدء اختبار مستحضر "نووي" لعلاج سرطان الكبد 2018-05-18 | 06:22:08

أعلن مدير معهد ليبونسكي للفيزياء وهندسة الطاقة، أندريه غوفيردوفسكي، بدء...

تهنئة من الكاتب السياسي حمادة فراعنة بمناسبة عيد الام تهنئة من الكاتب السياسي حمادة فراعنة بمناسبة عيد الام 2018-03-21 | 12:02:02

الى الأمهات اللواتي يساهمن في صناعة الحياة ... لك الحب والفرح واستمرارية الحياة ...

العنب علاج للاكتئاب المستعصي على الأدوية العنب علاج للاكتئاب المستعصي على الأدوية 2018-02-05 | 14:46:53

كشفت دراسة أميركية حديثة أن مركبات طبيعية مستخلصة من العنب، يمكن تطويرها كعلاج...

ما هي كمية الماء التي يجب أن تشربها يومياً؟ ما هي كمية الماء التي يجب أن تشربها يومياً؟ 2018-02-05 | 05:44:06

في واحد من الأسئلة العشرة التي يسأل عنها الناس يومياً وبشكل متكرر على الإنترنت...

محكمة امريكية:القهوة تسبب السرطان! محكمة امريكية:القهوة تسبب السرطان! 2018-02-04 | 16:47:19

تقرر محكمة في ولاية كاليفورنيا الأميركية في دعوى قضائية تتعلق بالقهوة، وإذا ما تم...

نادين الراسي في تصريح صادم: نادمة على الإنجاب!.. صور نادين الراسي في تصريح صادم: نادمة على الإنجاب!.. صور 2018-01-07 | 15:00:24

في الوقت الذي تستغل الفنانة اللبنانية نادين الراسي كل فرصة للتعبير عن شدة تعلقها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids النصارة عيلوط انقطاع مياه تعلن شركة مياه الجليل بث مباشر : سيلتا فيغو و ريال مدريدمحمد ملحم والد نشأت اطلاق سراح شقيقه حس منزلي 10 ايام عرابه استعدادات لاستقبال عيد الفطر السعيد الزينه تسوق نشطه احتراق بيت تخليص عالقين اصابات مدينة الناصرة اطفاء طابق خامس مصرع أمير ابو نصرة شاب 30 عاما رضيع عامان و خطيرة حي خلة ابيت جحن تفجع وفاة الشابة رنا شفيق علي عاما 26 صراع مع المرض عضالاتهام شاب عربي اللد اضرام النار حرق محل هواتف كفار سابا اشلرطو فيديو توثيق حافلة شاحنة جنوب البلاد النقب ديمونا مفرق روتيم سيارة اصابات مستشفى اسعاف شرطة متوسطة اصابة شاب تعرض اطلاق نار مدينة ام الفحم حي الكينا الشرطة تحقق بيرم كيال باريس فرنسا بخير عائلته تفجيرات لاعب برايتون 9 ضحايا عرب خلال عطلة عيد الفطر حاودث طرق قتيل غرق اصابة اطلاق نار اشكلون اصابة عامليين عربيين لوحين حديد عليهما رافعة ورشة بناء محل اراجيل صاحب اعتقال طمرة سرقة سيارته الشرطة مدينة تحقيق ملثم ام الفحم مصرع الام ابنها لطفي الرضيع ايهم محاميد فريدة اغبارية حادث متأثرا جراحه مصرع حريق حرش هائل قرب قرية الرامة النيران البيوت الاهالي اطفاء طائرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com