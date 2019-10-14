قرار, بانسحاب, جميع, القوات, الأمريكية, من, شمال, سوريا,

كشف مصدر امريكي ان جميع القوات الامريكية في شمال سوريا تلقت أوامر بالانسحاب. وأوضح لوكالة الصحافة الفرنسية ان الف جندي امريكي سيغادرون سوريا بحيث ستبقى فقط قوة صغيرة تضم مائتين وخمسين عسكريا في الجنوب السوري.

وقال السيناتور الجمهوري النافذ ليندزي غراهام إنه تحدث مع رئيسة مجلس النواب في واشنطن نانسي بيلوسي من الحزب الديمقراطي. وأشار الى انها أبدت دعمها لفرض عقوبات على تركيا بسبب غزوها لسوريا. ويعتبر غراهام من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير انه انتقده بشدة مؤخرا بسبب قراره الانسحاب من شمال شرق سوريا والتخلي عن الحلفاء الاكراد.وتفيد إحصائية اممية ان أكثر من مائة وستين الف شخص نزحوا عن مناطق سكناهم في شمال شرق سوريا منذ بدء العملية العسكرية التركية يوم الأربعاء الماضي. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن بالغ قلقه من تداعيات الاحتراب في المنطقة. وحذر من ان الحملة التركية قد تؤدي الى فرار سجناء من تنظيم الدولة الإسلامية. وشدد غوتيريش على أهمية حماية المدنيين خلال العمليات المسلحة.