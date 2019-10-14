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هازارد: لا أقرأ الصحف الإسبانية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد البلجيكي إيدين هازارد نجم ريال مدريد، أنه لا يقرأ الانتقادات التي تنشرها الصحف الإسبانية ضده، بسبب عدم إجادته للغة الإسبانية.

وقال هازارد، خلال تصريحاته لصحيفة "La dernier heure" البلجيكية: "لم أعش أسابيع صعبة في ريال مدريد، وأعلم أنهم يتحدثون كثيرًا عن النادي في كل مكان، لأنه ناد عظيم، ولهذا السبب أنا هنا".
وأضاف: "لا أقرأ الانتقادات في الصحف، لأنني لازلت لا أفهم اللغة الإسبانية جيدًا".
وكان هازارد قد انضم لصفوف ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من تشيلسي في صفقة تخطت قيمتها حاجز الـ100 مليون يورو.
وتأثر النجم البلجيكي بالإصابة التي لحقت به قبل انطلاق الموسم، لكنه نجح مؤخرًا في تسجيل أول أهدافه الرسمية بقميص الميرنجي في شباك غرناطة.
هازارد: لا أقرأ الصحف الإسبانية




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