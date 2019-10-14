اسرائيل توجه دعوة رسمية للمنتخب السعودي

نشرت صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" عبر الفيسبوك، التابعة للخارجية الإسرائيلية صورة للمنتخب السعودي أمام قبة الصخرة في القدس، أثناء زيارته للمسجد الأقصى اليوم الاثنين.وكتبت الصفحة في تعليقها علي زيارة القدس: "زار وفد من بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم مدينة القدس قبل المباراة التي تجمعه مع نظيره الفلسطيني". وأضافت الصفحة الرسمية:" يسعدنا أن تمتد مساحة هذه الروح الرياضية لتشمل مباراة بين السعودية وإسرائيل أيضا".وهذه هي المرة الأولى التي يحل فيها المنتخب السعودي ضيفا في فلسيطن، حيث سيتلاقى الفريقان غدا على ملعب فيصل الحسيني بالقدس، ضمن تصفيات كأس العالم المؤهلة لمونديال قطر 2022.ونشر حساب المنتخب السعودي ومغردون فلسطينيون لقطات استقبال المنتخب السعودي، وصورا ومقاطع فيديو للمنتخب السعودي أثناء التدريبات في فلسطين.وكان المنتخب السعودي لكرة القدم قد وصل إلى الضفة الغربية أمس الأحد، لملاقاة المنتخب الفلسطيني لأول مرة على أرضه ضمن تصفيات كأس العالم.