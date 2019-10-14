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مصرع حسام ياسين(54عاماً)جراء تعرضه للدهس في مدينة طمرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي حسام ياسين (54 عاماً) مصرعه جراء تعرضه للدهس على الشارع الرئيسي في مدينة طمرة مساء اليوم الاثنين.


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت مصاب بجراح بالغة الخطورة للمستشفى وتم اعلان وفاته لاحقاً متأثرا بجراحه.

الشرطة باشرت التحقيق.




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