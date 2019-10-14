اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, ام, الفحم, وحالته, متوسطة,

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب الى المستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة.الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .

اصيب شاب مساء اليوم الاثنين جراء تعرضه لاطلاق نار في حي عين ابراهيم بمدينة ام الفحم.

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