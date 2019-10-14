اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, ام, الفحم, وحالته, متوسطة,

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لقي رجل يبلغ من العمر 54 عاماً مصرعه جراء تعرضه للدهس على الشارع الرئيسي في مدينة...
توجه النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، برسالةٍ مُستعجلة الى وزير الأمن...
تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في التظاهرة التي...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئء:"يافة الناصره .حريق بين المنازل في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر ان طواقم اطفاء وانقاذ تعمل...
اصيب شاب يبلغ من العمر 43 عاماً من سكان مدينة ام الفحم جراء تعرضه لاطلاق نار في...
جاء في بيان صةدر عن الهلاا الاحمر : طواقمنا تتعامل مع حادث سير صعب في الطريق ...
نظمت المدرسة الابتدائية " د " في طرعان اليوم الاثنين وقفة احتجاجية استنكارا...
دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...
في حيفا جرح فجر اليوم فتى في الخامسة عشرة من العمر بصورة متوسطة اثر اصابته بعيار...