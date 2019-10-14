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اصابة شاب باطلاق نار في ام الفحم وحالته متوسطة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصيب شاب مساء اليوم الاثنين جراء تعرضه لاطلاق نار في حي عين ابراهيم بمدينة ام الفحم.


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان ونقلت الشاب الى المستشفى لاستكمال العلاج ووصفت حالته بالمتوسطة.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .




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