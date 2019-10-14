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النائب جبارين يطالب بمعاقبة افراد الشرطة الذين اعتدوا على المشاركين بقافلة السيارات



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توجه النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، برسالةٍ مُستعجلة الى وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، شرح فيها تفاصيل الاعتداء الذي قام به عدد من أفراد الشرطة على المشاركين في قافلة السيارات الاحتجاجية التي نظّمتها لجنة المتابعة ضد آفة العنف والجريمة يوم الخميس الماضي. وطالب جبارين بفتح تحقيق ضد أفراد الشرطة الّذين قاموا بالاعتداء البربري على الشابين مهند عزوني ومحمد رابي قبل اعتقالهما والتحقيق معهما.

 
وجاء في الرسالة ان افراد الشرطة اعترضوا طريق السيارة التي قادها الشابان وبعد ان طلبوا منهما اظهار الهوية قاموا بالاعتداء عليهما في الشارع الرئيسي بشكل وحشي قبل اقتيادهما الى مركز الشرطة حيث تم  التحقيق معهما. وقد أوضح جبارين انه تم توثيق عملية الاعتداء من خلال احدى كاميرات شركة الأخبار الاسرائيلية كما ظهر في التقرير الّذي أعده الصحفي فرات نصار.
 
وأكد جبارين في توجهه انه قد رأى شخصيًا اثار العنف الشرطوي على جسديّ الشابين مهند عزوني ومحمد رابي بعد أن التقاهما ليلة تحريرهما في مركز الشرطة مع رئيس مجلس جلجولية درويش رابي وعدد من المحامين، مطالبًا بمعاقبة أفراد الشرطة الّذين قاموا بهذا الاعتداء.
 
وقال جبارين: "العنف الشرطوي تجاه المتظاهرين العرب يعكس عدائية افراد الشرطة تجاه المواطنين العرب، ومن المفارقة ان تتعامل الشرطة بعنف ضد متظاهرين يقومون بالاحتجاج السلمي ضد العنف وتخاذل الشرطة. سنتابع الموضوع مع طاقم المحامين امام وحدة التحقيق مع افراد الشرطة".




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