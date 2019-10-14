تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-14 18:43:05 المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في التظاهرة غدا قبالة مركز الشرطة في الرملة |  2019-10-14 18:27:11 انفجار اسطوانات غاز في محددة بيافة الناصرة |  2019-10-14 18:25:18 تخليص عامل سقط في ورشة بناء في نهاريا |  2019-10-14 18:20:50 اصابة شاب من ام الفحم باطلاق نار في الطيبة |  2019-10-14 18:16:51 مصرع شابين في حادث طرق قرب العيزرية |  2019-10-14 14:45:36 علاء مبارك: والدي سيتحدث عن ذكريات حرب أكتوبر قريبا |  2019-10-14 14:45:52 المدرسة الابتدائية " د " في طرعان تنظم وقفة احتجاجية بعد اقتحام وتخريب غرفة مديرة المدرسة |  2019-10-14 13:56:32 المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون |  2019-10-14 14:00:41 فيديو .. ترامب يقلّد ملكًا عربيًا بمنتهى السخرية |  2019-10-14 11:55:46 حيفا - اصابة فتى 15 عاما بعيار ناري |  2019-10-14 11:48:54 المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي في الاقصى |  2019-10-14 10:39:54 وفاة الممثلة السورية نجوى علوان 45عاماً بعد صراع مع المرض |  2019-10-14 10:27:05 الحصان سنجار لصاحبيه عبد وعدي من كابول يتوج بالمرتبة الثانية والميدالية البرونزية بمسابقة الجمال في ميلانو |  2019-10-14 10:04:54 مازن عدوي رئيس مجلس طرعان بعد تحطيم غرفة مديرة الابتدائية د :من كان دينه العنف والإرهاب فلا دين له |  2019-10-14 09:58:53 شرطة إسبانيا تكشف كيف تتم سرقة منازل اللاعبين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في التظاهرة غدا قبالة مركز الشرطة في الرملة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في التظاهرة التي ستجري في الساعة الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء، قبالة قيادة منطقة المركز للشرطة، في مدينة الرملة، ضمن سلسلة نشاطات كفاحية أقرتها المتابعة، ردا على تواطؤ الحكومة وأجهزتها مع استفحال الجريمة في المجتمع العربي.

وكانت اللجنتان الشعبيتان، في الجارتين الرملة واللد، والقوى المحلية في المدينتين، قد عقدوا مساء أمس الأحد جلسة لهم، بحضور رئيس لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة إبراهيم حجازي، للبحث في التحضيرات للمظاهرة، ودعوا الى أوسع مشاركة في التظاهرة.
ويشار أن التظاهرة قبالة قيادة منطقة الشمال للشرطة، في مدينة الناصرة، ستجري في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين، 21 الشهر الجاري.تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في التظاهرة التي ستجري في الساعة الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء، قبالة قيادة منطقة المركز للشرطة، في مدينة الرملة، ضمن سلسلة نشاطات كفاحية أقرتها المتابعة، ردا على تواطؤ الحكومة وأجهزتها مع استفحال الجريمة في المجتمع العربي.
وكانت اللجنتان الشعبيتان، في الجارتين الرملة واللد، والقوى المحلية في المدينتين، قد عقدوا مساء أمس الأحد جلسة لهم، بحضور رئيس لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة إبراهيم حجازي، للبحث في التحضيرات للمظاهرة، ودعوا الى أوسع مشاركة في التظاهرة.
ويشار أن التظاهرة قبالة قيادة منطقة الشمال للشرطة، في مدينة الناصرة، ستجري في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين، 21 الشهر الجاري.
المتابعة تدعو لأوسع مشاركة في التظاهرة غدا قبالة مركز الشرطة في الرملة




كلمات متعلقة

المتابعة, تدعو, لأوسع, مشاركة, في, التظاهرة, غدا, قبالة, مركز, الشرطة, في, الرملة,

تابعونــا

انفجار اسطوانات غاز في محددة بيافة الناصرة انفجار اسطوانات غاز في محددة بيافة الناصرة 2019-10-14 | 18:27:11

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئء:"يافة الناصره .حريق بين المنازل في...

تخليص عامل سقط في ورشة بناء في نهاريا تخليص عامل سقط في ورشة بناء في نهاريا 2019-10-14 | 18:25:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر ان طواقم اطفاء وانقاذ تعمل...

اصابة شاب من ام الفحم باطلاق نار في الطيبة اصابة شاب من ام الفحم باطلاق نار في الطيبة 2019-10-14 | 18:20:50

اصيب شاب يبلغ من العمر 43 عاماً من سكان مدينة ام الفحم جراء تعرضه لاطلاق نار في...

مصرع شابين في حادث طرق قرب العيزرية مصرع شابين في حادث طرق قرب العيزرية 2019-10-14 | 18:16:51

جاء في بيان صةدر عن الهلاا الاحمر : طواقمنا تتعامل مع حادث سير صعب في الطريق ...

المدرسة الابتدائية " د " في طرعان تنظم وقفة احتجاجية بعد اقتحام وتخريب غرفة مديرة المدرسة المدرسة الابتدائية " د " في طرعان تنظم وقفة احتجاجية بعد اقتحام وتخريب غرفة مديرة المدرسة 2019-10-14 | 14:45:52

نظمت المدرسة الابتدائية " د " في طرعان اليوم الاثنين وقفة احتجاجية استنكارا...

المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون 2019-10-14 | 13:56:32

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...

حيفا - اصابة فتى 15 عاما بعيار ناري حيفا - اصابة فتى 15 عاما بعيار ناري 2019-10-14 | 11:55:46

في حيفا جرح فجر اليوم فتى في الخامسة عشرة من العمر بصورة متوسطة اثر اصابته بعيار...

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي في الاقصى المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي في الاقصى 2019-10-14 | 11:48:54

زار وفد من بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم يرافقهم لفيف من الشخصيات المقدسية،...

الحصان سنجار لصاحبيه عبد وعدي من كابول يتوج بالمرتبة الثانية والميدالية البرونزية بمسابقة الجمال في ميلانو الحصان سنجار لصاحبيه عبد وعدي من كابول يتوج بالمرتبة الثانية والميدالية البرونزية بمسابقة الجمال في ميلانو 2019-10-14 | 10:27:05

بعد حصوله على المرتبة الاولى في البلاد، الفحل سنجار ابن الايال لصاحبيه عبد وعدي...

مازن عدوي رئيس مجلس طرعان بعد تحطيم غرفة مديرة الابتدائية د :من كان دينه العنف والإرهاب فلا دين له مازن عدوي رئيس مجلس طرعان بعد تحطيم غرفة مديرة الابتدائية د :من كان دينه العنف والإرهاب فلا دين له 2019-10-14 | 10:04:54

قام رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، بزيارة تضامنية للمدرسة الابتدائية...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة شاب عربي اطلاق نار مدينة يافا تل ابيب شرطة اسعاف المدارس الاهلية اجرات احتجاجية تحويل مبالغ للمدارس وزارة المعارف الاب عبد المسيح حادث طرق مدخل مروع البعينة نجيدات اصابات احداها خطيرة قرية شبح هدم بيت بيوت عائلة عبد الغني ام الفحم رفض استئناف قاضيمحمد ابو ربيع حادث شفاعمرو دراجة نارية مصرع زفولون الشاب سائق بني ربيعة تهريب سجائر مطار علب دخان بن جوريون في البلاد ضبط افشال طفلة رضيعة المغار قرية ابتلعت 10 اغوروت قطعة معدنية منعم سمعان . عطا الله فسوطة الشاب معليا جثمان جنازة المرحوم أم الفحم عيد فطر مبارك صلاة العيد ساحة السوق البلدي مشاركة واسعة حفاظ طفل رضيع 1600 حبة اسكتازي الخليل معبر النبي الشيخ حسين الاردناحتراق محل بيع مواد بناء سخنين شاب من عكا مشتبه اعتقال جراند بالاس عنان شمشوم نتسيرت عيليت اغلاق اعادة فتح قاعة افراح ثلوج بيت جن تساقط تراكم كثيفة قرية الجليل الاعلى تعطيل الدراسة شابة من قرية جت اعتداء سائق يهودي ضرب ارهابية الخنازير تتجول وتقتحم البيوت ليلا في قرية العزير سهل البطوف استياء عارم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com