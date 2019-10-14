المتابعة, تدعو, لأوسع, مشاركة, في, التظاهرة, غدا, قبالة, مركز, الشرطة, في, الرملة,

تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في التظاهرة التي ستجري في الساعة الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء، قبالة قيادة منطقة المركز للشرطة، في مدينة الرملة، ضمن سلسلة نشاطات كفاحية أقرتها المتابعة، ردا على تواطؤ الحكومة وأجهزتها مع استفحال الجريمة في المجتمع العربي.

وكانت اللجنتان الشعبيتان، في الجارتين الرملة واللد، والقوى المحلية في المدينتين، قد عقدوا مساء أمس الأحد جلسة لهم، بحضور رئيس لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة إبراهيم حجازي، للبحث في التحضيرات للمظاهرة، ودعوا الى أوسع مشاركة في التظاهرة.ويشار أن التظاهرة قبالة قيادة منطقة الشمال للشرطة، في مدينة الناصرة، ستجري في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين، 21 الشهر الجاري.تدعو لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى أوسع مشاركة في التظاهرة التي ستجري في الساعة الخامسة من مساء يوم غد الثلاثاء، قبالة قيادة منطقة المركز للشرطة، في مدينة الرملة، ضمن سلسلة نشاطات كفاحية أقرتها المتابعة، ردا على تواطؤ الحكومة وأجهزتها مع استفحال الجريمة في المجتمع العربي.وكانت اللجنتان الشعبيتان، في الجارتين الرملة واللد، والقوى المحلية في المدينتين، قد عقدوا مساء أمس الأحد جلسة لهم، بحضور رئيس لجنة العمل الشعبي في لجنة المتابعة إبراهيم حجازي، للبحث في التحضيرات للمظاهرة، ودعوا الى أوسع مشاركة في التظاهرة.ويشار أن التظاهرة قبالة قيادة منطقة الشمال للشرطة، في مدينة الناصرة، ستجري في الساعة الخامسة من مساء يوم الاثنين، 21 الشهر الجاري.