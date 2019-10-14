تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-14 18:27:11 انفجار اسطوانات غاز في محددة بيافة الناصرة |  2019-10-14 18:25:18 تخليص عامل سقط في ورشة بناء في نهاريا |  2019-10-14 18:20:50 اصابة شاب من ام الفحم باطلاق نار في الطيبة |  2019-10-14 18:16:51 مصرع شابين في حادث طرق قرب العيزرية |  2019-10-14 14:45:36 علاء مبارك: والدي سيتحدث عن ذكريات حرب أكتوبر قريبا |  2019-10-14 14:45:52 المدرسة الابتدائية " د " في طرعان تنظم وقفة احتجاجية بعد اقتحام وتخريب غرفة مديرة المدرسة |  2019-10-14 13:56:32 المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون |  2019-10-14 14:00:41 فيديو .. ترامب يقلّد ملكًا عربيًا بمنتهى السخرية |  2019-10-14 11:55:46 حيفا - اصابة فتى 15 عاما بعيار ناري |  2019-10-14 11:48:54 المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي في الاقصى |  2019-10-14 10:39:54 وفاة الممثلة السورية نجوى علوان 45عاماً بعد صراع مع المرض |  2019-10-14 10:27:05 الحصان سنجار لصاحبيه عبد وعدي من كابول يتوج بالمرتبة الثانية والميدالية البرونزية بمسابقة الجمال في ميلانو |  2019-10-14 10:04:54 مازن عدوي رئيس مجلس طرعان بعد تحطيم غرفة مديرة الابتدائية د :من كان دينه العنف والإرهاب فلا دين له |  2019-10-14 09:58:53 شرطة إسبانيا تكشف كيف تتم سرقة منازل اللاعبين |  2019-10-14 09:56:18 "جوكر" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية للأسبوع الثاني |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

انفجار اسطوانات غاز في محددة بيافة الناصرة



  |     |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئء:"يافة الناصره .حريق بين المنازل في محل للحام الحديد وتسمع في المكان صوت انفجارات بسبب اسطوانات الغاز الموجوده بشكل عشوائي في هذه الورشه وطواقم عديده في المكان تعمل على اخماد الحريق ومنع انتشاره وقد تم استدعاء طواقم اخرى .حتى الان لم يبلغ عن اصابات .
انفجار اسطوانات غاز في محددة بيافة الناصرة




كلمات متعلقة

انفجار, اسطوانات, غاز, في, محددة, بيافة, الناصرة,

تابعونــا

تخليص عامل سقط في ورشة بناء في نهاريا تخليص عامل سقط في ورشة بناء في نهاريا 2019-10-14 | 18:25:18

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر ان طواقم اطفاء وانقاذ تعمل...

اصابة شاب من ام الفحم باطلاق نار في الطيبة اصابة شاب من ام الفحم باطلاق نار في الطيبة 2019-10-14 | 18:20:50

اصيب شاب يبلغ من العمر 43 عاماً من سكان مدينة ام الفحم جراء تعرضه لاطلاق نار في...

مصرع شابين في حادث طرق قرب العيزرية مصرع شابين في حادث طرق قرب العيزرية 2019-10-14 | 18:16:51

جاء في بيان صةدر عن الهلاا الاحمر : طواقمنا تتعامل مع حادث سير صعب في الطريق ...

المدرسة الابتدائية " د " في طرعان تنظم وقفة احتجاجية بعد اقتحام وتخريب غرفة مديرة المدرسة المدرسة الابتدائية " د " في طرعان تنظم وقفة احتجاجية بعد اقتحام وتخريب غرفة مديرة المدرسة 2019-10-14 | 14:45:52

نظمت المدرسة الابتدائية " د " في طرعان اليوم الاثنين وقفة احتجاجية استنكارا...

المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون المفتي العام يدعو المزارعين لإخراج زكاة الزيت والزيتون 2019-10-14 | 13:56:32

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد...

حيفا - اصابة فتى 15 عاما بعيار ناري حيفا - اصابة فتى 15 عاما بعيار ناري 2019-10-14 | 11:55:46

في حيفا جرح فجر اليوم فتى في الخامسة عشرة من العمر بصورة متوسطة اثر اصابته بعيار...

المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي في الاقصى المنتخب السعودي يزور القدس ويصلي في الاقصى 2019-10-14 | 11:48:54

زار وفد من بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم يرافقهم لفيف من الشخصيات المقدسية،...

الحصان سنجار لصاحبيه عبد وعدي من كابول يتوج بالمرتبة الثانية والميدالية البرونزية بمسابقة الجمال في ميلانو الحصان سنجار لصاحبيه عبد وعدي من كابول يتوج بالمرتبة الثانية والميدالية البرونزية بمسابقة الجمال في ميلانو 2019-10-14 | 10:27:05

بعد حصوله على المرتبة الاولى في البلاد، الفحل سنجار ابن الايال لصاحبيه عبد وعدي...

مازن عدوي رئيس مجلس طرعان بعد تحطيم غرفة مديرة الابتدائية د :من كان دينه العنف والإرهاب فلا دين له مازن عدوي رئيس مجلس طرعان بعد تحطيم غرفة مديرة الابتدائية د :من كان دينه العنف والإرهاب فلا دين له 2019-10-14 | 10:04:54

قام رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، بزيارة تضامنية للمدرسة الابتدائية...

استمرار العنف - اطلاق نار على سيارات في الطيبة وقلنسوة استمرار العنف - اطلاق نار على سيارات في الطيبة وقلنسوة 2019-10-14 | 09:13:25

استمر مسلسل اعمال العنف في المجتمع العربي دون تسجيل إصابات بالارواح . ففي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تخليص عامل سقط من ارتفاع شاهق ورشة بناء هود هشارون مستشفى اسعاف شرطة تحقيق الاسير القيق محمد الصحفي الافراج اعقل اداري اضراب عن الطعام المحكمة العليا البروفيسور ابراهيم مطر افضل طبيب الدولة للعام 2016 مجلة اختيار بويرس الطبية انقلاب سائق حيفا سائقة سيارة عامود كهرباء فقدت السيطرة جسر باز محمد ابو ربيع حادث شفاعمرو دراجة نارية مصرع زفولون الشاب سائق بني ربيعة طيرة الكرمل طالبين يهود اعتداء على عرب سكاكين فيسبوك نشر بوستات منشوراتعارف رفيق عطا الله من قرية سكان يركا . مفقود البحث عنه الشرطة تناشد الجمهور المساعدة مصرع عامل سقط ورشة بناء طيرة الكرمل اسعاف شرطة تحقيق سطو مسلح على فرع بنك البريد في كريات يام أمر حظر نشر تفاصيل القتل المزدوج في قرية عبلين النابلسي ابراهيم محمد اطلاق نار سلمان ابو مديغم رهط اعتداء ضرب كنيون بئر السبع حراس حريق هائل عرابة لوطم الجليل الاعلى اشتعال النار اضرار اطفاء اخماد احتراق بيت 3 طةابق قرية حرفيش دون اصابات اضرار جسيمة خسائر مادية الحركة الاسلامية الوضع المسجد الاقصى القدس الشيخ رائد صلاح البعينة نجيدات الحركة الاسلامية تظاهرة نصرة الشق الشمالي اخراج عن القانون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com