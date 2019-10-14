انفجار اسطوانات غاز في محددة بيافة الناصرة

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئء:"يافة الناصره .حريق بين المنازل في محل للحام الحديد وتسمع في المكان صوت انفجارات بسبب اسطوانات الغاز الموجوده بشكل عشوائي في هذه الورشه وطواقم عديده في المكان تعمل على اخماد الحريق ومنع انتشاره وقد تم استدعاء طواقم اخرى .حتى الان لم يبلغ عن اصابات .