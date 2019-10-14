تخليص, عامل, سقط, في, ورشة, بناء, في, نهاريا,

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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر ان طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على تخليص عامل سقط من سلالم عمل פיגום في عماره يتم ترميمها بمدينة نهاريا.الطواقم تعمل على تخليص العامل بمعدات خاصه كما تم استدعاء الوحده الخاطه للاطفاء والانقاذ

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