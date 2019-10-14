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اصابة شاب من ام الفحم باطلاق نار في الطيبة



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اصيب شاب يبلغ من العمر 43 عاماً من سكان مدينة ام الفحم جراء تعرضه لاطلاق نار في مدينة الطيبة عصر اليوم الاثنين.


وجاء في بيان الشرطة ان المصاب اصيب في المنطقة السفلى من جسمه ووصفت حالته بالمتوسطة.

الشرطة باشرت التحقيق .

يشار الى أن الحديث يدور عن مهندس يعمل في باتحاد المياه.
اصابة شاب من ام الفحم باطلاق نار في الطيبة




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