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مصرع شابين في حادث طرق قرب العيزرية



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جاء في بيان صةدر عن الهلاا الاحمر : طواقمنا تتعامل مع حادث سير صعب في الطريق المؤدي الى واد النار قرب بلدة العيزرية ادى الى وفاة شابين بعمر العشرينيات من العمر وجاري نقلهم للمستشفى.
مصرع شابين في حادث طرق قرب العيزرية




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