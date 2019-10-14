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المدرسة الابتدائية " د " في طرعان تنظم وقفة احتجاجية بعد اقتحام وتخريب غرفة مديرة المدرسة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 نظمت المدرسة الابتدائية " د " في طرعان  اليوم الاثنين وقفة احتجاجية استنكارا لأعمال التخريب التي استهدفت غرفة مديرة المدرسة والتي قام بها مجهولون فجر يوم الجمعة.


شارك في الوقفة الاحتجاجية جميع الطلاب والمعلمين، رئيس المجلس المحلي مازن عدوي، مدير قسم المعارف سامي عدوي، نائب رئيس المجلس علي صباح ، جميع رؤساء الأقسام في المجلس المحلي، مديرة قسم الشؤون فريال سلامة وجميع الموظفين والموظفات في القسم، مدير المركز الجماهيري جعفر صباح ومديرو الاقسام في المركز، متطوعات بطيرم، المجلس النسائي، نادي القراء، مديرة المكتبة العامة نيروز عدوي، مندوبون من النادي الثقافي، لجنة أولياء أمور الطلاب، مديرو المدارس وبعض من أهالي الطلاب والشخصيات الداعمة لمسيرة المدرسة.


وقد ألقى رئيس المجلس كلمة أمام الحضور مستنكرا بشدة أعمال التخريب واعدا بمتابعة الدعم لجميع المدارس والمؤسسات في القرية.


كما ألقى سامي عدوي مدير قسم المعارف كلمته منددا بالعنف، وتكلم عن لجنة الآباء محمد دحلة وعن متطوعات بطيرم الحاجة فاطمة سلايمة وعن نادي القراء أسيد عيساوي الذين ندّدوا بأعمال العنف والتخريب.


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