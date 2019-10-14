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عريس هارب يورط عروسه بدفع 160 ألف دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 من يوم مميز وفستان أبيض وحلم تنتظره كل فتاة، انقلب يوم زفاف سيدة تايلندية تُدعى «دا»، إلى كابوس مريع، يصعب نسيانه، بعد أن هرب عريسها المليونير المزعوم فجأة، تاركاً عروسه وحيدة، في حفل زفاف كبير وفاخر نظمه لها، من دون أن يدفع أي شيء من تكاليف الحفل، وتركها تغرق بديون كثيرة بعد أن تورطت بدفع كل هذه الأموال وحدها.



ووفقاً لما نقله موقع روسيا اليوم عن موقع «آسيا وان» التايلاندي، أن العروس البالغة من العمر 30 عاماً، كانت خلال شهر آذار/مارس الماضي 2019، قد تعرفت إلى رجل خمسيني يُدعى «نـــات»، الذي زعم لها بأنه مليونير ثري يدير شركة كبيرة في هونغ كونغ.


وفي اليوم التالي لهذا اللقاء، فاجأها نات وتقدم بطلب يدها للزواج مدعياً أنه وجد أخيراً الفتاة التي يريد العيش معها طوال حياته.


وتابع الموقع، أن كل شيء كان يبدو حقيقياً بالنسبة إلى للعروسين؛ حيث إنهما سجلا زواجهما بشكل رسمي بعد شهر واحد من لقائهما الأول، وبالفعل تم إرسال دعوات لجميع أفراد العائلة والأصدقاء والمعارف من كلا الطرفين، لحضور الزفاف الفاخر الذي سيقام في أحد الفنادق الفارهة بمحافظة بوريرام شمال شرق العاصمة التايلندية بانكوك.


كان كل شيء يجري على ما يرام، حتى جاء موعد حفل الزفاف، وبالفعل كان العريس موجوداً يستقبل المدعوين، ولكن وبعد وقت قصير من بدء الزفاف، زعم أن هنالك مشاكل في أعماله بهونغ كونغ، وأنه مضطر إلى السفر وترك الحفل فوراً، ورحل مسرعاً وهو يحتفظ بوثيقة للعروس كانت بمنزلة مهرها.


وأضاف الموقع، أن نـات لم يدفع قرشاً واحداً من مصاريف الزفاف الفخم الذي قام بتنظيمه قبل أن يرحل فجأة.وبحسب ما صرحت به والدة العروس، فقد ورطهم العريس الهارب بدفع كل تكاليف الزفاف، التي وصلت لأكثر من 3.5 مليون بات تايلندي؛ أي ما يعادل تقريباً 160 ألف دولار أمريكي.


وأصبحت العروس ملزمة بدفع كل هذه الأموال، خاصة بعد قيام إدارة الفندق برفع دعوى بحقها لإلزامها بدفع الأموال. وكانت «دا» قد قدمت طلباً رسمياً للطلاق، ومساعدة قانونية للتخلص من هذه الورطة.




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