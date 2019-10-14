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محمد النني يكلف خزينة ميلان 15 مليون يورو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يرغب ميلان، في ضم الدولي المصري محمد النني، لاعب آرسنال المعار لصفوف بشكتاش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وذكرت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن ميلان يفكر في أن النني سيكون بديلاً قويًا للإيفواري فرانك كيسي، المتوقع رحيله إلى صفوف وولفرهامبتون.


ولفتت إلى أن النني عبر عن رغبته في تغيير فريقه في الشتاء المقبل، ما يمنح ميلان دفعة قوية لضمه.


وختمت بأن صفقة التعاقد مع لاعب الوسط المصري قد تتكلف حوالي 15 مليون يورو، قابلة للتفاوض.


ولم يشارك النني مع بشكتاش سوى في 3 مباريات، كما تعرض للطرد في مباراته الأولى بقميص بطل تركيا.




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