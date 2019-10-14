محمد, النني, يكلف, خزينة, ميلان, 15, مليون, يورو,

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أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، أن العنصر البشري أكثر أهمية من...
خرج النجم البرازيلي نيمار، الأحد، مصابا من الملعب الوطني في سنغافورة، بعد 12 دقيقة...
شهدت الأسابيع القليلة الماضية تعرض منازل عدد من لاعبي كرة القدم العالميين...
نشر لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي صورا مثيرة على حسابه الخاص في موقع...
تلقى عشاق ريال مدريد اليوم أنباء غير سارة ، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها النجم...
كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن تزايد فرص رحيل ثنائي برشلونة، خلال...
تأهل منتخب إيطاليا لبطولة يورو 2020، بعدما تغلب على اليونان، بهدفين نظيفين، في...
شن البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، هجومًا شرسًا على الإعلام الإسباني،...
أكد المدافع جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، أنه تمت مناقشة صفقة البرازيلي نيمار مهاجم...
حدد المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، خليفة نجم الفريق دافيد...