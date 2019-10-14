المفتي, العام, يدعو, المزارعين, لإخراج, زكاة, الزيت, والزيتون,

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين المزارعين إلى إخراج زكاة الزيتون لمستحقيها.

وأوضح الشيخ حسين، في بيان صدر عن دار الافتاء اليوم ، أن من بلغ محصوله النصاب المقدر وزنا بـ(653) كغم من الحب، أو ما يقابل ذلك من الزيت الناتج منه بعد العصر، فعليه إخراج 10% منه زكاة إن كان يسقى بماء المطر، وأما إن كان يسقى بوسائل الري الأخرى فيخرج 5% منه.وحث المواطنين على العناية بأرضهم الزراعية لتبقى أرض خصب وخير ووطن لشعبنا، تتمسك بها أجياله بكل إصرار وعزيمة.