المفتي, العام, يدعو, المزارعين, لإخراج, زكاة, الزيت, والزيتون,

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في حيفا جرح فجر اليوم فتى في الخامسة عشرة من العمر بصورة متوسطة اثر اصابته بعيار...
زار وفد من بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم يرافقهم لفيف من الشخصيات المقدسية،...
بعد حصوله على المرتبة الاولى في البلاد، الفحل سنجار ابن الايال لصاحبيه عبد وعدي...
قام رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، بزيارة تضامنية للمدرسة الابتدائية...
استمر مسلسل اعمال العنف في المجتمع العربي دون تسجيل إصابات بالارواح . ففي...
اعتقلت قوات من الشرطة ، فجر اليوم الإثنين، محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر حركة...
حريق شب فجر اليوم الاثنين في سيارتين بالحي الشمالي لمدينة طمره. طواقم اطفاء...
الاثنين 2019/10/14: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو حارا الى...
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد يتطلع لتعزيز خط هجومه، بعد رحيل...
استمرارًا للنشاطات النضالية التي تبادر اليها قيادة الجماهير العربية في اسرائيل...