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فيديو .. ترامب يقلّد ملكًا عربيًا بمنتهى السخرية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قلّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام حشد من أنصاره، لهجة أحد الملوك العرب الذي تحدث معه هاتفيًا بعد اعترافه بالقدس عاصمة لـ “إسرائيل”.



وقال ترامب في كلمة ألقاها خلال لقائه بالناخبين في العاصمة واشنطن، السبت، إن أحد الملوك العرب اتصل به هاتفيًا بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مضيفًا "قلت له: ماذا تريد أيها الملك؟، ماذا يحدث معك أيها الملك؟".


ليتحدث ترامب عن لسان الملك قوله "أردت الاتصال بك لإبلاغك أننا سنعارض وبشدة"، ليقاطعه ترامب ويقول "كنت أتمنى أن أسمع منك قبل الآن.. آسف"


وقلّد ترامب طريقة تحدث الملك معه، وما ان انتهى من سرد تفاصيل المكالمة، حتى تعالت أصوات الضحك بين أنصاره.


وربط مغردون بين طريقة الحديث التي قلدها ترامب، وبين طريقة تحدث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.


وكان ترامب أعلن في حزيران 2018، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وقرر نقل سفارة بلاده إلى المدينة المقدسة.




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