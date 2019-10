مجوهرات, Pandora, تُجري, تعاوناً, مع, ميلي, بوبي, براون,

مجوهرات Pandora تُجري تعاوناً مميزاً مع الممثلة ونجمة الشبكة الاجتماعية الساطعة في العالم - ميلي بوبي براون, وتُطلق كولكشن خاصاً بعنوانPANDORA ME .

في إطار التعاون ستكون بوبي براون وجه مجموعة ME خلال السنتين القادمتين, وستكون انطلاقة المجموعة في خريف 2019.مجوهرات Pandora تنطلق بتعاون مميز مع الممثلة ونجمة الشبكة الاجتماعية الساطعة في العالم - ميلي بوبي براون (Millie Bobby Brown), في حملة إعلامية عالمية اولى, تسوّق في إطارها مجموعة مميّزة لخريف 2019.كولكشن مجوهرات PANDORA ME تحتفل بالأنوثة والتعبير الشخصي, الأمور التي تمثّل شخصية ميلي بوبي براون, الممثلة الفعّالة في مجال التغيير بين جيل الشبيبة.في نطاق التعاون وقّعت بوبي براون معPANDORA عقداً لسنتين, ستقوم خلاله بالترويج للكولكشن.كولكشن PANDORA ME:الكولكشن واسع ويُقدم قطعاً فريدة من نوعها وجديدة للماركة, بتصميمات حيوية وشبابية.من بين القطع سوار فضة مترابط, يمكن دمجه مع قلادات فضة (مصغّرة) برمز وحيد القرن, رمز النحلة, السهم وغيرها. الى جانب اساور مومنتس ME بانچل أو لينة.قطعة إضافية تم إطلاقها هي مشبك يمكن ان تُعلق عليه قلادات مختلفة وخلق مظهر فريد وجذاب.أيضاً في المجموعة أزواج حَلَق فضة ملاصق بتصميمات متنوعة تُباع كقطع منفردة, وكذلك يمكن الدمج بين مختلف التصميمات ابتداءً من حَلَق حدوة الحظ وحتى حَلَق الصبار.قطع اضافية عبارة عن سلسلة أمان وسپيسر التي يمكن دمجها على اساور المجموعة.وتقول ميلي: "أنا كلي تقدير وأشعر بفخر كبير بالتعاون مع PANDORA. أحب هذه الماركة فعن طريقها تستطيع كل واحدة أن تحكي قصتها, وكل قطعة ممكن أن تعبّر عن شخصيتك الفردية".صوّر الحملة الإعلامية مصوّر الموضة الرائد كاس بيرد (Cass Bird), يعرض من خلالها صوراً من حياة بوبي براون اليومية في مسقط رأسها مدينة أطلنطا - في ولاية جورجيا, وهي تتجمل بقطع المجموعة بشكل يُعبّر عن شخصيتها.بالتزامن مع إطلاق الحملة الإعلامية, سيُطلق في أنحاء العالم فيلم ديچيتالي من بطولة بوبي براون, والذي سيظهر العلاقة الشخصية بينها وبين اختياراتها لقطع المجموعة الجديدة.عن تأثير بوبي براون الكبير على ثقافة الپوپ العصرية, قال المدير الإبداعي والمدير الرئيسي لـ"پاندورا", ستيڤن فيرتشايلد: "ميلي بوبي براون هي السفيرة المثالية للجيل الجديد من مجوهرات "پاندورا", التي تُمكّن الصبايا من التعبير عن انفسهنّ, ليس فقط كممثلة موهوبة, انما هي أيضاً تُسمع صوت ابناء جيلها, وتَجلب معها أسلوباً شبابياً واستقلالياً يترابط بشكل متكامل مع مجوهرات "پاندورا" ورؤيتها المستقبلية وإبداعها".#PandoraxMillieBobbyالأسعار تتراوح بين:45-379 ش.ج.المجموعة متوفرة في حوانيت الراية لـ PANDORA, في شبكة حوانيت JACKIE-O وفي حوانيت المجوهرات المختارة.www.pandora-shop.co.il