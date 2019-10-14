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تامر حسني يتعرّض للسخرية بسبب صورته مع زينة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعرّض الفنان المصري ​تامر حسني​ للسخرية من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشره البرومو التشويقي الثاني لفيلمه الجديد “​الفلوس​”، وقد بدأ المتابعون بإعادة نشر البرومو الخاص بالفيلم مع ملاحظة البعض إرتداء حسني، في أحد المشاهد التي تجمعه ب​الممثلة زينة​، “بلوفر أسود” مشابهاً تماماً لبلوفر إرتداه منذ 11 عاماً في أحد المشاهد أيضاً، التي جمعته بزينة في فيلم “كابتن هيما”.



ومازح المتابعون حسني بنشره كوميكس مدوناً عليها “11 سنة وتامر لسة مغيرش البلوفر الأسود”.


وكان الفيلم خرج من موسم عيد الأضحى الماضي، بسبب عدم إنتهاء مخرج الفيلم سعيد الماروق، وقتها من عملية المونتاج، وكافة التفاصيل النهائية الخاصة بالفيلم، وهو من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، وعدد من الممثلين يظهرون كضيوف شرف، منهم أحمد السقا ومي عز الدين وعلي ربيع وويزو.




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