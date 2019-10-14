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فضيحة جديدة: لوحة سيارتك تكشف أسرار حياتك في لبنان!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لم يعد ينقص تطبيقCars 961 الذي ينتشر اليوم في نظام تشغيل Android إلا نشر معلومات عن قياس الخصر والصدر و"نمرة" الحذاء وصورة صاحبة السيارة حتى يكتمل "النصيب" ويكون أشهر أداة للتعارف.



إذ يبدو واضحا لمن يحمل التطبيق على هاتفه الذكي أنه يتعلق بالسيارات في لبنان فكما يبيّن اسمه، يعرض Cars 961 أي معلومة تريدها عن سيارتك لكن المصيبة تكمن في كشفه معلوماتك الشخصية للجميع، ووضعها في متناول وتصرف من يرغب ومن لا يرغب.


إنه أكثر من انتهاك للخصوصية، ومجال للتعرف إلى تفاصيل سيارتك وحتى حياتك، إذ صار تطبيق Cars 961 عند تحميلك له دليلا للآخرين إليك وإلى رقم هاتفك وربما أكثر.


فمجرد أن تكتب أيّ رقم لوحة سيارة لبنانية لتتعرف إلى صاحبها بالاسم الثلاثي، يصبح عيد مولده بالتفصيل بمتناولك. ويمتدّ التعدي على الخصوصية ليشمل مكان سكنه، بالتفصيل أيضا، إذ لا يشمل منطقة السكن فحسب، بل يصل إلى حد اسم البناية والطابق ورقم الشقة.




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