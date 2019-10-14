زيدان:, كرة, القدم, لا, تعرف, الراحة, أو, تجنب, الضغوط,

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، أن العنصر البشري أكثر أهمية من الآلة، لأنه الأكثر قدرة على مراقبة اللاعبين.

وأضاف زيدان، خلال جلسة "النجوم ورؤيتهم لمستقبل الرياضة"، في مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، اليوم الإثنين، أنه لا يمكن إغفال دور التكنولوجيا الحديثة في تطور كرة القدم.وأشار إلى أن لديه فريق معاون يضم 10 أفراد فقط، مؤكدًا أن هذا الفريق يكفي لقيادة ريال مدريد، لأنه يثق فيهم وبعضهم يعمل معه منذ سنوات وجاء معه من فرنسا.وتابع "مراقبة اللاعبين أفضل بعيدًا عن التكنولوجيا، في ظل صعوبة استرجاع اللاعبين كل 3 أيام، ووجود 25 لاعباً فقط في قائمة الفريق، إلى جانب إمكانية خوض 7 مباريات كل 21 يومًا".وأوضح "في الماضي كان من الصعب على اللاعب خوض 60 مباراة في الموسم، لكن الأمر أصبح سهلًا في ظل استخدام التكنولوجيا في المجال الرياضي، وإجراء فحوصات بشكل يومي على اللاعبين، لأن كرة القدم لا تعرف الراحة أو تجنب الضغوط".وتحدث ستيفان أودي بطل العالم للتنس الأرضي على الكراسي المتحركة، عن مستقبل أصحاب الهمم مع الذكاء الاصطناعي، موضحًا أنه يحلم بأن تساعد التكنولوجيا في دمج أصحاب الهمم مع المجتمع، وخلق بيئة دامجة لهم.أما فيكا جوستافسون بطل العالم في تسلق قمم الجبال، تحدث عن مستقبل رياضات التحدي، مؤكدًا أن التكنولوجيا تساهم في تطور رياضة تسلق الجبال، لأنها تساعد على إجراء حساباتهم الخاصة بالنسبة للطقس، وهو من الأشياء المهم معرفتها لمتسلقي الجبال.