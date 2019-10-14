حيفا - اصابة فتى 15 عاما بعيار ناري

في حيفا جرح فجر اليوم فتى في الخامسة عشرة من العمر بصورة متوسطة اثر اصابته بعيار ناري.وتم نقل الفتى المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجه .وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

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