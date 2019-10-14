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حيفا - اصابة فتى 15 عاما بعيار ناري



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في حيفا جرح فجر اليوم فتى في الخامسة عشرة من العمر بصورة متوسطة اثر اصابته بعيار ناري. 


وتم نقل الفتى المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجه .

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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