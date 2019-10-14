المنتخب, السعودي, يزور, القدس, ويصلي, في, الاقصى,

زار وفد من بعثة المنتخب السعودي لكرة القدم يرافقهم لفيف من الشخصيات المقدسية، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك وأدوا الصلاة فيه.

وتجول الوفد في باحات المسجد الأقصى، واستمع من مديره عمر الكسواني ورئيس الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ عزام الخطيب لشرح عن المعاناة والاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى من قبل قوات الشرطة .وقال شهود عيان، إن الشرطة ، شددت إجراءاتها العسكرية في الأقصى، ومنعت عددا من الشبان من دخول ساحاته عبر باب الأسباط، ودققت في بطاقات المواطنين، ونفذت علميات اعتقال طالت محافظ القدس عدنان غيث، ومدير الأمن الوقائي في المدينة سعيد عطاري وأمين سر فتح في المدنية شادي مطور وآخرين.وتأتي زيارة المسجد الأقصى المبارك، ضمن برنامج البعثة، التي تزور فلسطين لإجراء مباراة ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 على استاد الشهيد فيصل الحسيني.وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد استقبل البعثة في مقر الرئاسة في مدينة رام الله مساء أمس.