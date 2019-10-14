وفاة, الممثلة, السورية, نجوى, علوان, 45عاماً, بعد, صراع, مع, المرض,

ضجت منصات التواصل الاجتماعي، صباح اليوم الاثنين في خبر وفاة الممثلة السورية نجوى علوان، التي اشتهرت في مسلسل التغريبة الفلسطينية، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 45عاماً.

وأعلنت مصادر عائلية مقربة عن وفاة الممثلة السورية نجوى علوان تاركةً خلفها أرشيفاً مميزاً من الاعمال الدرامية التي شاركت فيها على مدار سنوات وبصمة في الوسط الفني السوري.بدأت حياتها المهنية مبكرًا بعد أن شاركت في مسلسل "نهارات الدفلي" عام 1995، وجسدت فيه دور "عايدة"، ثم شاركت في اعمال متعددة منها "مقامات بديع الزمان الهمذاني"، وفيلم قصير بعنوان "زائرة المساء".