وفاة, الممثلة, السورية, نجوى, علوان, 45عاماً, بعد, صراع, مع, المرض,

كلمات متعلقةوفاة, الممثلة, السورية, نجوى, علوان, 45عاماً, بعد, صراع, مع, المرض,
حرص الفنان التونسي صابر الرباعي على توجيه التهنئة الى زوجته إخلاص جنيفان بمناسبة...
عمدت 800 ألف إمرأة تركية إلى تقديم أوراقهن لمعاهد خاصة لتعليم الطبخ، وذلك بعد أن...
شغل انفصال نادين نسب نجيم عن زوجها المهندس اللبناني هادي أسمر بال المتابعين...
تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً...
كشف تركي ال الشيخ،رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن بيع...
أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن وفاة الفنان طلعت زكريا، والذي يعد من أهم...
لا تزال الفنانة شمس الملا تثير الجدل باطلالاتها الجريئة التي تحرص دائما على...
عاد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، لتصوير حلقات برنامج The Voice Kids، وذلك بعد تعافيه...
إعتذر الممثل السوري معتصم النهار من المشاركة في فيلم "أشباح أوروبا" الذي تؤدي...
تحدثت الفنانة السورية نادين تحسين بيك للمرة الأولى عن طلاقها من زوجها الموسيقي...