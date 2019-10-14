الحصان, سنجار, لصاحبيه, عبد, وعدي, من, كابول, يتوج, بالمرتبة, الثانية, والميدالية, البرونزية, بمسابقة, الجمال, في, ميلانو,

بعد حصوله على المرتبة الاولى في البلاد، الفحل سنجار ابن الايال لصاحبيه عبد وعدي بقاعي من قرية كابول يحصد المرتبة الثانية والميدالية البرونزية في البطولة العالمية للخيول العربية المصرية في ميلانو بايطاليا .

وقد نال الحصان سنجار وهو مصري المولد على اعجاب لجنة التحكيم والحصور لما يحمله من خصال الاصالة والجمال العربي المصري الخاص .