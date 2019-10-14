تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-14 10:39:54 وفاة الممثلة السورية نجوى علوان 45عاماً بعد صراع مع المرض |  2019-10-14 10:27:05 الحصان سنجار لصاحبيه عبد وعدي من كابول يتوج بالمرتبة الثانية والميدالية البرونزية بمسابقة الجمال في ميلانو |  2019-10-14 10:04:54 مازن عدوي رئيس مجلس طرعان بعد تحطيم غرفة مديرة الابتدائية د :من كان دينه العنف والإرهاب فلا دين له |  2019-10-14 09:58:53 شرطة إسبانيا تكشف كيف تتم سرقة منازل اللاعبين |  2019-10-14 09:56:18 "جوكر" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية للأسبوع الثاني |  2019-10-14 09:13:25 استمرار العنف - اطلاق نار على سيارات في الطيبة وقلنسوة |  2019-10-14 09:00:20 رجل يعود إلى الحياة في إندونيسيا بعد 7 ساعات على دفنه |  2019-10-14 08:58:34 محمد صلاح ينشر صورا مثيرة مع عارضة أزياء برازيلية والمتابعون: "أين هي أم مكة؟" |  2019-10-14 08:55:36 الأردن يجدد مطالبته لإسرائيل بإطلاق سراح مواطنيه |  2019-10-14 08:40:33 اعتقال محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر فتح بالمدينة |  2019-10-14 08:34:08 احتراق سيارتين في الحي الشمالي بطمرة والشرطة تحقق |  2019-10-14 06:12:06 الطقس - اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-10-14 06:10:19 التلفزيون الرسمي التونسي يعلن فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 76.9% |  2019-10-13 23:20:28 خامنئي: سيندم أي معتد يهاجم إيران |  2019-10-13 23:19:09 صفقة مجانية من حديقة الأمراء تغري يونايتد |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الحصان سنجار لصاحبيه عبد وعدي من كابول يتوج بالمرتبة الثانية والميدالية البرونزية بمسابقة الجمال في ميلانو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



بعد حصوله على المرتبة الاولى في البلاد، الفحل سنجار ابن الايال لصاحبيه عبد وعدي بقاعي من قرية كابول يحصد المرتبة الثانية والميدالية البرونزية في البطولة العالمية للخيول العربية المصرية في ميلانو بايطاليا .


وقد نال الحصان سنجار وهو مصري المولد على اعجاب لجنة التحكيم والحصور لما يحمله من خصال الاصالة والجمال العربي المصري الخاص .





كلمات متعلقة

الحصان, سنجار, لصاحبيه, عبد, وعدي, من, كابول, يتوج, بالمرتبة, الثانية, والميدالية, البرونزية, بمسابقة, الجمال, في, ميلانو,

تابعونــا

مازن عدوي رئيس مجلس طرعان بعد تحطيم غرفة مديرة الابتدائية د :من كان دينه العنف والإرهاب فلا دين له مازن عدوي رئيس مجلس طرعان بعد تحطيم غرفة مديرة الابتدائية د :من كان دينه العنف والإرهاب فلا دين له 2019-10-14 | 10:04:54

قام رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، بزيارة تضامنية للمدرسة الابتدائية...

استمرار العنف - اطلاق نار على سيارات في الطيبة وقلنسوة استمرار العنف - اطلاق نار على سيارات في الطيبة وقلنسوة 2019-10-14 | 09:13:25

استمر مسلسل اعمال العنف في المجتمع العربي دون تسجيل إصابات بالارواح . ففي...

اعتقال محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر فتح بالمدينة اعتقال محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر فتح بالمدينة 2019-10-14 | 08:40:33

اعتقلت قوات من الشرطة ، فجر اليوم الإثنين، محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر حركة...

احتراق سيارتين في الحي الشمالي بطمرة والشرطة تحقق احتراق سيارتين في الحي الشمالي بطمرة والشرطة تحقق 2019-10-14 | 08:34:08

حريق شب فجر اليوم الاثنين في سيارتين بالحي الشمالي لمدينة طمره. طواقم اطفاء...

الطقس - اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع الطقس - اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع 2019-10-14 | 06:12:06

الاثنين 2019/10/14: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو حارا الى...

صفقة مجانية من حديقة الأمراء تغري يونايتد صفقة مجانية من حديقة الأمراء تغري يونايتد 2019-10-13 | 23:19:09

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد يتطلع لتعزيز خط هجومه، بعد رحيل...

النائب جبارين في مظاهرة وادي عارة: نحن في معركةٍ حاسمة على طبيعة حياتنا ولا بد لنا أن نصنع التغيير النائب جبارين في مظاهرة وادي عارة: نحن في معركةٍ حاسمة على طبيعة حياتنا ولا بد لنا أن نصنع التغيير 2019-10-13 | 22:10:06

استمرارًا للنشاطات النضالية التي تبادر اليها قيادة الجماهير العربية في اسرائيل...

شريف رشيد زعبي " أبو أشرف" من الناصرة في ذمة الله شريف رشيد زعبي " أبو أشرف" من الناصرة في ذمة الله 2019-10-13 | 21:08:53

"كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ...

عارة:الالاف يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 بعد تشييع جثمان الشاب محمد حمدان عارة:الالاف يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 بعد تشييع جثمان الشاب محمد حمدان 2019-10-13 | 16:40:51

انطلقت عصر اليوم الاحد مراسيم تشييع جثمان المرحوم محمد حمدان ضحية جريمة القتل ،...

المشتركة تطلب عقد جلسة طارئة للكنيست بعد موجة العنف في المجتمع العربي المشتركة تطلب عقد جلسة طارئة للكنيست بعد موجة العنف في المجتمع العربي 2019-10-13 | 13:58:25

طالبت كتلة القائمة المشتركة بعقد جلسة طارئة للكنيست الاسرائيلي، في ظل موجة العنف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نشأت ملحم بحث مثلث احدى مدن تمشيط انتشار قوات كبيرة سحنين جمهور غنايم مسعود عضو الكنيست نتانياهو أقصى القدس القائمة المشتركة بث مباشر مباشر ريال مدريد الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين بئر السبع طعن فلسطيني اطلاق نار عملية تنفيذ شرطي اصابة مصرع شخص مصرع عامل الكسيفة دهسته جرافة ورشة الشارون حراسة أحمد القرعان قنبلة يدوية مخبز القاء اضرار دون اصاباتطرعان الافراج المحكمة مظاهرة القس الاقصى و اعتقال اسلحة مسدسات ذهيرة امشاط رصاصات شرطة مدينة داخل وكر منطقة مفتوحة مصرع مقتل حادث طرلاق مروع قرب عبلين حافلة سيارة اصابة شرطة اسعاف بسمة طبعون شاحنة دهس حادث طرق مستشفى رمبام اسعاف شرطة تحقيق اعلان حالة طوارئ خلل طائرة هبوط اضطراري كييف اوكرانيا 182 راكبا مسافرا عجلات منير نبواني جولس رئيس مجلس محلي سلمان عامر قتل لائحة اتهام محكمة مركزية انفجار اسطوانة غاز بيت قرية طرعان شقيقات اضرار جسيمة ضياء زبيدي محمد . قريناوي رومانيا طب طلاب جامعة حادث طرق مروع اللد رهط اصابة سائق خطيرة حادث طرق داريم مفرق شاحنة مواد خطرة سيارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com