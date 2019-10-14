مازن, عدوي, رئيس, مجلس, طرعان, بعد, تحطيم, غرفة, مديرة, الابتدائية, د, :من, كان, دينه, العنف, والإرهاب, فلا, دين, له,

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بعد حصوله على المرتبة الاولى في البلاد، الفحل سنجار ابن الايال لصاحبيه عبد وعدي...
استمر مسلسل اعمال العنف في المجتمع العربي دون تسجيل إصابات بالارواح . ففي...
اعتقلت قوات من الشرطة ، فجر اليوم الإثنين، محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر حركة...
حريق شب فجر اليوم الاثنين في سيارتين بالحي الشمالي لمدينة طمره. طواقم اطفاء...
الاثنين 2019/10/14: تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي لذا يكون الجو حارا الى...
ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن مانشستر يونايتد يتطلع لتعزيز خط هجومه، بعد رحيل...
استمرارًا للنشاطات النضالية التي تبادر اليها قيادة الجماهير العربية في اسرائيل...
"كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ...
انطلقت عصر اليوم الاحد مراسيم تشييع جثمان المرحوم محمد حمدان ضحية جريمة القتل ،...
طالبت كتلة القائمة المشتركة بعقد جلسة طارئة للكنيست الاسرائيلي، في ظل موجة العنف...