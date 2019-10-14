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مازن عدوي رئيس مجلس طرعان بعد تحطيم غرفة مديرة الابتدائية د :من كان دينه العنف والإرهاب فلا دين له



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قام رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، بزيارة تضامنية للمدرسة الابتدائية د، وذلك بعد انتهاك حرمة المدرسة وتحطيم غرفة مديرة المدرسة المربية روز شعبان،


 ورافق رئيس المجلس عدد من رؤساء الأقسام والموظفين. وعبر رئيس المجلس، مازن محمود عدوي عن شجبه واستنكاره لهذا العمل وسائر أعمال العنف.


وقال في كلمته أمام الطاقم التربوي في المدرسة خلال الطابور الصباحي: "من كان دينه العنف والإرهاب فلا دين له"، وأن الاعتداء على المدارس كالاعتداء على الأماكن المقدسة وبيوت الله كالمساجد والكنائس، فالمدرسة هي من تربي وتعلم وتثقف أولادنا بناة المستقبل، الذين سيتسلمون قيادة البلدة في المستقبل، وتابع: "إلى أين سنصل؟ يجب أن تكون وحدة طرعانية والتفافة واحدة، ويجب ألا نسمح بتجاوز الخطوط الحمراء، المدارس، بيوت العبادة من مساجد وكنائس، العيادات، الروضات جميع المؤسسات والمرافق العامة، والممتلكات الخاصة أيضا.. نسأل الله أن يهدينا إلى سبل السلام وأن نحيى بأمن وسلام ونطور البلدة، وأن يكون ما حصل خاتمة الاعتداءات. المربية روز شعبان قادرة على تحمل وتجاوز ما حدث ونحن نقف إلى جانبها".


ويذكر ان المجلس قرر تخصيص الحصة الأولى (يوم الاثنين) في مدارس القرية للحديث عن ظاهرة العنف.


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