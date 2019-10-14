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"جوكر" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية للأسبوع الثاني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تصدر فيلم الجريمة والدراما والإثارة "جوكر"، إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.



وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته خواكين فينيكس وروبرت دي نيرو وزازي بيتز، إيرادات بلغت 55 مليون دولار.


وجاء في المركز الثاني فيلم الرسوم المتحركة والكوميديا والأسرة "ذا أدامز فاميلي"، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته أوسكار إيزاك وتشارليز ثيرون وكلوي جرايس موريتز، محققا إيرادات بلغت 30,29 مليون دولار.


واحتل المركز الثالث فيلم الحركة والدراما والخيال العلمي"جيميناي مان"، والذي يشارك في بطولته ويل سميث وكلايف أوين وماري إليزابيث وينستد، محققا إيرادات بلغت 20,5 مليون دولار.


وتراجع للمركز الرابع فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة والكوميديا "أبومينابل"، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته كلوي بينيت وألبيرت تساي وتنزينغ نورجاي ترينور، محققا إيرادات بلغت 6,17 مليون دولار.


وحل في المركز الخامس فيلم الدراما "داونتون آبي"، الذي يشارك في بطولته ميشيل دوكري وتوبينس ميدلتون وماجي سميث، محققا إيرادات بلغت 4.9 مليون دولار.




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