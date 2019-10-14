مجمع "مول هحوف فيلاج" في الخضيرة ينضم لمبادرة الكاربول ويعرض موقفًا مخصصًا دون مقابل ولكل من يشارك بالسفرية التعاونية

مجمع المشتريات "مول هحوف فيلاج" في مدخل الخضيرة ينضم الى مبادرة السفرية التعاونية ويدعوكم لركن سياراتكم دون مبارلا والاستمتاع بسفرية صباحية سهلة دون زحمة سير في اطار مشروع الكاربول.في مجمع "مول هحوف فيلاج" يتوفر مرآب سيارات لزبائن المجمع مع نحو 2000 موقف سيارات دون مقابل للسائقين الذين يشاركون في هذه المبادرة. سيشكل المرآب حلًا سهلًا ومريحًا لركن السيارة في مكان آمن ومسقوف طوال ساعات النهار. كما أن المجمع يتيح التنقل السهل بما أنه يقع قرب شارع الساحل ومحطة قطار الخضيرة غرب (250 مترًا).ولتشجيع هذا المشروع التعاوني انضم عدد من المقاهي في المجمع والتي تعرض مكافأة للطريق:مقهى لاندفر: قهوة + شطيرة صباحية بـ24 شاقل بدل من 30 شاقل حتى الساعة 09:00رولدين - قهوة ومخبوزة بـ10 شاقل فقط حتى الساعة 09:00من جانبها تؤكد دانئيل ألفي مديرة التسويق في مجمع "مول هحوف فيلاج": "نحن نرحب بهذه المبادرة المميزة ويسعدنا ان نشارك في هذا المشروع وأن نعرض لجمهور السائقين حلًا سهلًا، ومريحًا وآمنًا يسمح لهم بركن سيارتهم والمضي باستمرار السفرية التعاونية دون تكاليف مضافة.