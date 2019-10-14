تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-14 10:39:54 وفاة الممثلة السورية نجوى علوان 45عاماً بعد صراع مع المرض |  2019-10-14 10:27:05 الحصان سنجار لصاحبيه عبد وعدي من كابول يتوج بالمرتبة الثانية والميدالية البرونزية بمسابقة الجمال في ميلانو |  2019-10-14 10:04:54 مازن عدوي رئيس مجلس طرعان بعد تحطيم غرفة مديرة الابتدائية د :من كان دينه العنف والإرهاب فلا دين له |  2019-10-14 09:58:53 شرطة إسبانيا تكشف كيف تتم سرقة منازل اللاعبين |  2019-10-14 09:56:18 "جوكر" يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية للأسبوع الثاني |  2019-10-14 09:13:25 استمرار العنف - اطلاق نار على سيارات في الطيبة وقلنسوة |  2019-10-14 09:00:20 رجل يعود إلى الحياة في إندونيسيا بعد 7 ساعات على دفنه |  2019-10-14 08:58:34 محمد صلاح ينشر صورا مثيرة مع عارضة أزياء برازيلية والمتابعون: "أين هي أم مكة؟" |  2019-10-14 08:55:36 الأردن يجدد مطالبته لإسرائيل بإطلاق سراح مواطنيه |  2019-10-14 08:40:33 اعتقال محافظ القدس عدنان غيث وأمين سر فتح بالمدينة |  2019-10-14 08:34:08 احتراق سيارتين في الحي الشمالي بطمرة والشرطة تحقق |  2019-10-14 06:12:06 الطقس - اجواء حارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-10-14 06:10:19 التلفزيون الرسمي التونسي يعلن فوز قيس سعيد برئاسة تونس بنسبة 76.9% |  2019-10-13 23:20:28 خامنئي: سيندم أي معتد يهاجم إيران |  2019-10-13 23:19:09 صفقة مجانية من حديقة الأمراء تغري يونايتد |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

محطة الكاربول الأولى في اسرائيل- محطة الكاربول الأولى في اسرائيل مجمع "مول هحوف فيلاج"‎



  |     |   اضافة تعليق



مجمع "مول هحوف فيلاج" في الخضيرة ينضم لمبادرة الكاربول ويعرض موقفًا مخصصًا دون مقابل ولكل من يشارك بالسفرية التعاونية



مجمع المشتريات "مول هحوف فيلاج" في مدخل الخضيرة ينضم الى مبادرة السفرية التعاونية ويدعوكم لركن سياراتكم  دون مبارلا والاستمتاع بسفرية صباحية سهلة دون زحمة سير في اطار مشروع الكاربول.

في مجمع "مول هحوف فيلاج" يتوفر مرآب سيارات لزبائن المجمع مع نحو 2000 موقف سيارات دون مقابل للسائقين الذين يشاركون في هذه المبادرة. سيشكل المرآب حلًا سهلًا ومريحًا لركن السيارة في مكان آمن ومسقوف طوال ساعات النهار. كما أن المجمع يتيح التنقل السهل بما أنه يقع قرب شارع الساحل ومحطة قطار الخضيرة غرب (250 مترًا).

ولتشجيع هذا المشروع التعاوني انضم عدد من المقاهي في المجمع والتي تعرض مكافأة للطريق:

مقهى لاندفر: قهوة + شطيرة صباحية بـ24 شاقل بدل من 30 شاقل حتى الساعة 09:00

رولدين - قهوة ومخبوزة بـ10 شاقل فقط حتى الساعة 09:00


من جانبها تؤكد دانئيل ألفي مديرة التسويق في مجمع "مول هحوف فيلاج": "نحن نرحب بهذه المبادرة المميزة ويسعدنا ان نشارك في هذا المشروع وأن نعرض لجمهور السائقين حلًا سهلًا، ومريحًا وآمنًا يسمح لهم بركن سيارتهم والمضي باستمرار السفرية التعاونية دون تكاليف مضافة.
محطة الكاربول الأولى في اسرائيل- محطة الكاربول الأولى في اسرائيل مجمع "مول هحوف فيلاج"‎




كلمات متعلقة

محطة, الكاربول, الأولى, في, اسرائيل-, محطة, الكاربول, الأولى, في, اسرائيل, مجمع, "مول, هحوف, فيلاج"‎,

تابعونــا

أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! أعضاء نادي الزبائن في مزراحي طفحوت يتمتّعون بامتيازات خاصة! 2019-10-07 | 14:43:55

يواصل نادي الزبائن في مزراحي طفحوت منح امتيازات خاصة لأعضائه الذين يحملون...

اليكم مواعيد عطلة عيد العرش في دوائر الإجراء2019‎ اليكم مواعيد عطلة عيد العرش في دوائر الإجراء2019‎ 2019-10-07 | 11:16:13

ابتداءً من تاريخ 13.10.19حتى تاريخ 20.10.19 سوف تكون دوائر الإجراء الآتية مغلقة لاستقبال...

Jackie-o تعرض 100 ش. هدية Jackie-o تعرض 100 ش. هدية 2019-09-29 | 10:09:42

شركة Jackie-o تعرض تسهيلات مدلّلة: 100 ش. هدية بشراء أكثر من 499 ش. من تشكيلة ماركات Jackie-o:...

انطلاق أضخم حفلات الغناء مع ألمع نجوم الغناء العربي برعاية مشروب الطاقة BLU انطلاق أضخم حفلات الغناء مع ألمع نجوم الغناء العربي برعاية مشروب الطاقة BLU 2019-10-07 | 11:30:44

أعلنت الشركة المنتجة لمشروب الطاقة BLU- الماركة الرائدة في مشروبات الطاقة- عن...

Sacara تطرح: مجموعة معطرات بمظهر فاخر لتعطير البيت, السيارة والأقمشة. ملائمة أيضاً كهدية Sacara تطرح: مجموعة معطرات بمظهر فاخر لتعطير البيت, السيارة والأقمشة. ملائمة أيضاً كهدية 2019-09-29 | 10:08:52

روائح الخريف... Sacara تطرح: مجموعة معطرات بمظهر فاخر لتعطير البيت, السيارة والأقمشة....

من الشراكة إلى النمو الاجتماعي من الشراكة إلى النمو الاجتماعي 2019-09-27 | 13:45:26

العثور على شبان وشابات ذوو قدرات كامنة من الضواحي الاجتماعية – الجغرافية...

شبكة "بيرچريم" بتجديد رائع: علب هامبرچر للمجموعات شبكة "بيرچريم" بتجديد رائع: علب هامبرچر للمجموعات 2019-09-25 | 11:36:31

شبكة "بيرچريم" تقدم تشكيلات جديدة رائعة من الهامبرچر للمكاتب والشركات...

HP تطبق طابعة بالحبر تستطيع طبح حتى 18000 مستند HP تطبق طابعة بالحبر تستطيع طبح حتى 18000 مستند 2019-09-25 | 11:12:42

HP Smart Tank Wireless All-in-One طابعة ممتازة بالأساس لمن يكثر الطباعة تواصل شركة HP النمو...

في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم في عملية جراحية معقدة ،ازالة ورم سرطاني من أرضية فم مريض من عرب الهيب واعادة بناء الفك وأرضية الفم 2019-09-24 | 14:50:00

“أنقذ الأطباء هنا حياتي بحق وحقيقة!!” في عملية جراحية معقدة ، أزال د. عماد...

نبيذ شردونيه من مجموعة Free Run, قطيف 2018 نبيذ شردونيه من مجموعة Free Run, قطيف 2018 2019-09-24 | 10:46:45

معصرة نبيذ سيچال تطرح: نبيذ شردونيه من مجموعة Free Run, قطيف 2018 نبيذ متناغم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة شاب قرية كفر مندا رأس ألة حاده مستشفى اسعاف رمبام حيفا شرطة سيارة وزارة التربية التعليم مديرة معلمة عربيتان تحريض ضد الجنود الجيش الاسرائيلي مصرع صالح زين الدين البقيعة شخص حادث طرق مروع سيارتين سيارة شارع مدخل قرية حرفيش الجليل حادث طرق دراجة نارية سيارة خصوصية شارع كفر كنا رئيسي اصابة شاب سخنين اتحاد ابناء هبوعيل بئر السبع تستضيف ستاد نتانيا مباراة الدرجة العليا أمين عمر دراوشة الناصرة علامات طعن جثة وفاة تشييع جثمان اكسال الشاب العراقيب مواجهات الشرطة اخلاء هدم ايمن عودة يقضي ليلته في القرية النقب تهريب سجائر مطار علب دخان بن جوريون في البلاد ضبط افشال سطو مسلح رهائن مشتبه سلاح فرع بريد بن عامي شارع عكا الشرطة تحاصر شارع جامعة حيفا عسفيا اصابة سائق حادث طرق مروع اسعاف شرطة مصرع الشاب محمد هواشلة النقب رغبته بالزواج من فتاة عمها طعنه قتله صفقة ادعاء القتل غير المتعمد عكا مدينة انهيار مبنى المحامي باسل فلاح صةر فاضحة مدير معلمة شمال مواقع التواصل الاجتماعي واتس اب التحقيق وزارة التربية التعليم مش خايفين فيسبوك شباب شابات القدس الاقصى حملة القدس باب العامود تشيك ان كوب قهوة فؤاد قيصر المغار افراج الشاب قرية اعتقاله 18 يوما في مصر ايوب قرا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com